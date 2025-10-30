Enrique Lluch presenta su ensayo sobre los «perjuicios del individualismo nocivo» 'Enmimismados. Manual para descentrarse' es el título del libro que el teólogo y economista da a conocer hoy en el Ateneo

Rosa M. Ruiz Santander Jueves, 30 de octubre 2025, 07:31 Comenta Compartir

El teólogo y economista Enrique Lluch (Almàssera, 1967) se dio cuenta a través de la economía de que muchas personas viven «enmimismadas», un neologismo inventado por él mismo para definir «una forma de individualismo nocivo» que según señala, nos rodea. Una teoría que desarrolla en su ensayo 'Enmimismados. Manual para descentrarse' (PPC editorial) que presenta hoy a las 19.30 horas en el Ateneo y en el que explica cómo salir de este bucle para encontrar «una mejor manera de vivir».

Enrique Lluch Almàssera(Valencia/1967) tiene una formación interdisciplinaria. Es licenciado y doctor en Economía, licenciado en Derecho, bachiller en teología y máster en Comunidades Europeas y Dirección de Empresas) un bagaje académico que le ha proporcionado una amplia visión a la hora de analizar la realidad que nos rodea. Es profesor universitario desde hace más de 30 años y su experiencia como docente y conferenciante le permite un gran conocimiento de las inquietudes más profundas de la sociedad actual.

En el libro que presenta hoy recoge el resultado de años de estudio y de vivencias compartidas, para realizar un análisis sobre la causa última de muchos de los problemas que sufre esta sociedad y es que él, según expone en la obra, ha comprobado que «vivimos en una sociedad en la que predomina el yo, mi, me, conmigo».

«Nuestro día a día personal y comunitario se centra en lo nuestro, en lo que queremos alcanzar, en lo que deseamos conseguir, en hacer realidad nuestros sueños, deseos, ilusiones y aspiraciones», lamenta.

Con un estilo accesible, ejemplos cotidianos y hondura vital y teológica, el autor no se limita a exponer el análisis de esta tendencia que él considera mayoritaria y a exponer los problemas que genera, sino que propone un camino de «descentramiento». Una especie de hoja de ruta en la que aparecen una serie de sugerencias y reflexiones sobre por qué, para qué y para quién descentrarse. Enrique Lluch también argumenta que lograr una vida plena y construir una sociedad basada en el bien común y, sobre todo, precisa de personas e instituciones «que no se tengan a sí mismas como razón y objetivo último de su existencia». Porque según indica «el enmimismamiento quiebra nuestras potencialidades y posibilidades como persona. Uno se repliega en sí mismo y no se da cuenta de lo que hay a su alrededor... Descentrarse, sin embargo, nos abre a un mundo de posibilidades y de plenitud» asegura en su ensayo.

A partir de una base experiencial, de un pensamiento humanista y de la sabiduría judeocristiana, Lluch propone un camino de en el que podamos «aprender a sentirnos pequeños ante la inmensidad del mundo y del misterio de la existencia, a reconocer la magnitud de lo que nos supera» y, a partir de ahí, nos invita a ser personas agradecidas, a reconocer y admirar a los otros, a ver riqueza en la diferencia, a desidentificarnos para sentirnos únicos, a vivir desde la interdependencia y no desde la independencia, a desapegarnos de nuestro yo, de lo nuestro, de querer controlarlo todo.

Se trata, según señala Enrique Lluch, de ser «con, desde, por y para los demás» de construir una vida en relación, de que el encuentro con el otro es el lugar en el que podemos lograr una existencia plena.