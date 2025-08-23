Escenario Santander acoge, hoy y mañana, la primera edición de Comic's Street

Concebido como un encuentro para los amantes del cómic, el manga, el cosplay, el gaming y la cultura alternativa, con la colaboración de la Asociación ... Amigos de la Narración Gráfica, Comic's Street se celebra en Escenario Santander hoy sábado y mañana domingo. Una batalla de dibujantes, una tertulia friki, juegos de mesa y cosplay en su primera edición se sucederán durante ambas jornadas. Cosplay, cómic, manga, videojuegos, música, cultura asiática, o talleres integran el programa de esta cita organizada por la Asociación Cultural Meeples, Tebeo Food and Games, Nexus 4 y Urban Games Centro de Ocio, Comic's Street quiere ser el punto de encuentro de amantes de la cultura alternativa con artistas invitados, presentaciones, torneos, además de contar con una zona gastronómica con food trucks.

En datos Agenda Escenario Santander. Hoy: de 11.00 a 21.00, y mañana, de 11.00 a 19.00). Entradas: De día (sábado o domingo), 6 €; entrada fin de semana, 10 € con entrada física de recuerdo; entrada Premium, 12 € (incluye entrada física de recuerdo y regalo); y Fila 0, 10 €. La recaudación apoyará a Amara, asociación que ayuda a familias con niños con cáncer.

Escenario Santander acoge estas jornadas que incluyen charlas y presentaciones en el espacio del escenario, una zona de firmas y encuentro con los autores, además de talleres y demostraciones de juegos de mesa. Asimismo, cuenta con la presencia de cosplayers vestidos de personajes del manga, anime, o personajes de comic-books, y de una zona donde autores venden originales y realizan y dedican obras.

Una iniciativa homenaje a Óscar Muñiz, dinamizador del cómic y culturas alternativas en Santander, fallecido en 2021, y cuya recaudación apoyará a Amara, asociación que ayuda a familias con niños con cáncer. Comic's Street está apoyado por el Ayuntamiento de Santander, la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria y El Diario Montañés, y cuenta con una decena de colaboradores. Entre la serie de encuentros y charlas, desde las 11.30, Rocío Solares hablará de videojuegos en la charla 'Como escribí para Farlands: la narrativa en los videojuegos'. Y el programa continuará con el escritor Omar Fernandez Garcia-Jove, quien explicará cómo desarrolló sus obras en 'Forjando un universo de magia y poder. La saga Salgadum'. A las 13.30 h es el momento en el que los dibujantes de la revista El Jueves, Alvaro Terán e Ivanper llevarán a cabo en directo una 'Batalla de Dibujos'. En la sobremesa, a las 15.30 h, la escultora digital Andrea Calleja contará 'Cómo se esculpe una figura coleccionable'.

Le seguirá el actor, doblador y cosplayer Aarón Losada, quien, como Lobezno, animará el comienzo de la tarde y propiciará, a las 17.00 horas, la tertulia friki con los creadores de contenido Pilopi, Strip Marvel y Raul J Sinovas. Para continuar, a las 18.45 h, los autores David Enebral y Bit, quienes han trabajado en empresas como DC Comics, dibujando a Batman y Superman, o videojuegos como Sekiro, presentarán su nuevo proyecto de cómic 'Reset'. Cierra las actividades del escenario a las 19.30 horas la pianista Elesky, quien interpretará en directo con su piano desde bandas sonoras hasta música de animes.

Comic's street también contará con un Artist Alley, espacio donde los artistas pueden mostrar, vender y crear obras originales, lo que permite un contacto directo entre creadores y público.