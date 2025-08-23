El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Comic's Street, de carácter solidario, rinde homenaje a Óscar Muñiz. ACNG

Escenario Santander acoge, hoy y mañana, la primera edición de Comic's Street

La cita centrada en cosplay, cómic, manga, videojuegos, música, cultura asiática, o talleres, propone desde una batalla de dibujantes, una tertulia friki a juegos de mesa

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:40

Concebido como un encuentro para los amantes del cómic, el manga, el cosplay, el gaming y la cultura alternativa, con la colaboración de la Asociación ... Amigos de la Narración Gráfica, Comic's Street se celebra en Escenario Santander hoy sábado y mañana domingo. Una batalla de dibujantes, una tertulia friki, juegos de mesa y cosplay en su primera edición se sucederán durante ambas jornadas. Cosplay, cómic, manga, videojuegos, música, cultura asiática, o talleres integran el programa de esta cita organizada por la Asociación Cultural Meeples, Tebeo Food and Games, Nexus 4 y Urban Games Centro de Ocio, Comic's Street quiere ser el punto de encuentro de amantes de la cultura alternativa con artistas invitados, presentaciones, torneos, además de contar con una zona gastronómica con food trucks.

