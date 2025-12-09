El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pablo Rivero en Santander, durante la presentación de la película 'El Molino'. ROBERTO RUIZ

Pablo Rivero

Actor y escritor
«Escribir me permite vivir mi trabajo de actor como una aventura y un regalo»

El intérprete, que regresó a Santander para participar en un pase especial de 'El Molino', publica este mismo mes su novena novela, 'La canguro'

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

Licenciado en Comunicación Audiovisual que se dio a conocer al público por dar vida a Toni Alcántara en la mítica serie 'Cuéntame', Pablo Rivero regresó ... esta semana a Santander, una tierra que conoce desde niño por vínculos familiares. Lo hizo acompañado de parte del elenco de 'El Molino', la nueva película de Alfonso Cortés-Cavanillas, rodada en gran parte en Cantabria y que acaba de presentarse con un pase especial en los Cines Embajadores Santander. El actor madrileño, que en los últimos años ha compaginado la interpretación con una sólida trayectoria literaria, encarna un personaje que irrumpe para transformar a la protagonista, interpretada por Pilar López de Ayala. Entre rodajes, giras y escritura, Rivero ultima además la publicación de 'La canguro', su nueva novela, un 'domestic' noir que verá la luz este mes mismo con Suma.

