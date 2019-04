'Escrito en las hojas', cita de Espacio Alexandra con PHotoEspaña El proyecto de arte santanderino participa en el Festival Off con la muestra de Verónica Vicente, que se inaugura el próximo viernes GUILLERMO BALBONA Santander Miércoles, 24 abril 2019, 09:43

«No soy consciente de haber tomado la decisión de dedicarme a la creación artística, siempre he sentido que era mi mejor forma de comunicarme, es el medio de expresión más completo que encuentro para expresarme». Son palabras de Verónica Vicente (Tomiño, Pontevedra, 1988), recientemente galardonada con el I Premio de Fotografía Fundación Joven Enaire en la feria JustMAD 2019. Desde este viernes es protagonista en Santander de la propuesta con la que Espacio Alexandra se suma al festival Off de PHOtoEspaña 2019, que desde esta primavera tiene a Santander como epicentro. 'Escrito en las hojas' reúne una serie de imágenes en las que predomina lo escultórico. Una propuesta que habla de la vuelta al origen, de las hojas que caen en otoño pero vuelven en primavera. «Se dice que somos de donde lo son nuestras raíces pero es en las hojas donde forjamos nuestro yo más personal. Volver al origen es leer en pasado; tener la sensación de que todo es lo mismo pero nada es igual. O incluso tener la certeza de que, del mismo modo que la ola no vuelve al mar, una vez caída, la hoja no regresa al árbol».

Los pilares creativos de Verónica Vicente son «la identidad y el cuerpo como sujeto vulnerable». Hay una preocupación constante sobre la fragilidad humana, la eterna búsqueda existencial, la relación con el otro y el contexto que rodea a la artista. «Le interesa el carácter escultórico del cuerpo, su apariencia, estética o imagen y las diferentes capas que oculta el verdadero yo». Su espacio de trabajo es aquel que oscila entre dos realidades opuestas, espacios fronterizos que no terminan de definirse y se balancean continuamente en función del punto de vista. Utiliza como medio la fotografía, el vídeo y la performance pero con una importante presencia de la escultura. Formalmente le interesa «conexionar disciplinas donde no queda claro cuál es la más importante». Vicente, graduada por la Universidad de Vigo, mostró su proyecto 'Sujeto vulnerable' en La Gran, Valladolid 2017, y participó en la bienal de Arte Textil Contemporánea de Guimarães, en 2018. «Me gusta la idea de lo ambiguo, de que no quede del todo claro a dónde pertenece dejando la elección al espectador en función de sus prioridades», señala la artista sobre lo fronterizo del arte, los lenguajes y las sensaciones.