Esther López Sobrado y La Vorágine rescatan en 'Noctambulandia' a Santiago Ontañón

Entre el homenaje y el recuerdo, la reivindicación y el elogio de la memoria, 'Noctambulandia' es Santiago Ontañón, libro y paisaje creativo, cultura y huella. ... Frente al olvido y el vacío en el que su figura ha estado inmersa, llega la publicación 'Compás de espera en treinta lunas', libro con edición de la historiadora y escritora Esther López Sobrado, publicado por La Vorágine dentro de su colección Memorias (in)surgentes. El acto 'Noctambulandia... Homenaje a Santiago Ontañón', con la autora y la presencia de Gema Pérez, Pedro María Díaz Pedrosa y Laura Ibáñez López tendrá lugar el próximo sábado a las 19.30 horas. Santiago Ontañón es uno de los artistas cántabros más relevantes del siglo XX… «y más desconocidos». El franquismo y la desmemoriada Transición «han instalado una densa niebla sobre la obra de este artista plástico, escenógrafo y (también) escritor», destacan desde La Vorágine.

En 'Noctambulandia', coordinado por López Sobrado, se incluye además la introducción a los textos escritos por Ontañón en la revista 'Luna', editada en privado en el refugio de la embajada de Chile en Madrid;más un Álbum biográfico que sitúa la vida y obra de este santanderino universal, y una coda, el artículo 'Los que inventaron la escenografia', que publicó en El País Eduardo Haro Tecglen, en la muerte de Ontañón en 1989. Además, la velada contará con la lectura dramatizada de la editora junto a Gema Pérez y Pedro María Díaz Pedrosa, y con las animaciones de Laura Ibáñez. Una propuesta planteada como «un regalo para la memoria y una oportunidad para disipar la niebla sobre la cultura que molestaba al franquismo». El homenaje se celebra justo cuando se cumplen ciento veintidós años del nacimiento de Ontañón y 36 años de su fallecimiento.

Ampliar Federico García Lorca y Santiago Ontañón. DM

A juicio de La Vorágine, Ontañón «resume, quizá, la historia de la niebla que no nos permite ver(nos). Multicreador, conectado con todas las vanguardias, tejedor de amistades y complicidades, defensor de los valores de la democracia e impulsor de la transformación cultural y social que este país se atrevió a comenzar durante la II República y que tanto molestó a las élites políticas, militares, económicas y religiosas que vieron amenazado su monopolio sustentado en el control social y el expolio».

El libro Titulo 'Compás de esperan en treinta Lunas',

Edición EstherLópez Sobrado

Editorial La Vorágines. Colección Memorias (in) surgentes

Escenógrafo de La Barraca, la compañía de teatro universitario itinerante de Federico García Lorca que pasó por Cantabria – su hermana Sara, integrante de la compañía fue la primera mujer montadora de cine de España–, la revitalización de la huella de Santiago Ontañón se debe a Esther López Sobrado, artífice entre otras investigaciones del legado de los frescos del pintor santanderino Luis Quintanilla. En el epicentro de la publicación de La Vorágine se halla 'Luna', la revista que editó Ontañón mientras se refugiaba en la embajada de Chile en Madrid junto a otras personas que huían del bando golpista. La labor de investigación y divulgación de López Sobrado permite acercar los textos publicados en Luna y muchas de las 150 ilustraciones y 30 portadas dibujadas por él.

Escenógrafo e ilustrador, formó parte de «una revolución de intelectuales más amplia que el grupo de poetas liderado por Lorca y Alberti y que fue truncada por la guerra y el exilio». Ontañón (Santander, 1903-Madrid, 1989) fue responsable de la escenografía de 'Bodas de Sangre', de Federico García Lorca, y de 'El Adefesio', de Rafael Alberti, sus amigos personales, que obtuvieron un notable éxito en tiempos de la República.

Durante la Guerra Civil colaboró con la causa republicana, sobre todo a través del teatro itinerante dirigido por María Teresa León, que con fines propagandísticos y culturales realizó representaciones en todos los frentes de guerra.

Al terminar la contienda abandonó España y se exilió a Hispanoamérica, residiendo en Chile, Uruguay, Perú, Argentina y otros países. En Chile fundó junto a Margarita Xirgu una escuela de teatro. El escenógrafo de Lorca en el exilio era «un hombre leal, inteligente, libre, generoso, ingenioso, entrañable, apasionado, rebosante de amor y amores», como le definió Fernando Fernán Gómez.

La burgalesa Esther López Sobrado, historiadora del arte, ha compaginado su labor docente con la investigación de artistas cántabros, sobre los que versó su tesis doctoral. Sus obras han rescatado, acercado y divulgado las huellas de Luis Quintanilla, y Ricardo Bernardo y Rufino Ceballos.). Se ha ocupado de la edición de las memorias y textos del pintor Luis Quintanilla: 'Los cuentos de Mariviento' (2008), 'De pintura. Vidas paralelas de artistas' (2008), 'La España negra de Franco' (2009) y 'Pasatiempo. La vida de un pintor' (Renacimiento, 2019). El perfil del dibujante y hombre de cine, entre otros muchos oficios creativos, ya fue objeto de una biografía abordada por la profesora López Sobrado en 2007, 'Las pasiones de Santiago Ontañón'. En su libro repasaba la trayectoria vital y sus acciones en terrenos como el teatro, las artes plásticas y la literatura. El único antecedente era el de sus memorias, 'Unos pocos amigos verdaderos', un conjunto de recuerdos fijados.