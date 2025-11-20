El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El escenógrafo, artífice de 'Luna', la primera publicación creada en el exilio. DM

Esther López Sobrado y La Vorágine rescatan en 'Noctambulandia' a Santiago Ontañón

Escenógrafo, pintor, dramaturgo, escritor y actor santanderino, figura clave del siglo XX,un libro y un homenaje reivindican su legado a través de la revista Luna

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:14

Comenta

Entre el homenaje y el recuerdo, la reivindicación y el elogio de la memoria, 'Noctambulandia' es Santiago Ontañón, libro y paisaje creativo, cultura y huella. ... Frente al olvido y el vacío en el que su figura ha estado inmersa, llega la publicación 'Compás de espera en treinta lunas', libro con edición de la historiadora y escritora Esther López Sobrado, publicado por La Vorágine dentro de su colección Memorias (in)surgentes. El acto 'Noctambulandia... Homenaje a Santiago Ontañón', con la autora y la presencia de Gema Pérez, Pedro María Díaz Pedrosa y Laura Ibáñez López tendrá lugar el próximo sábado a las 19.30 horas. Santiago Ontañón es uno de los artistas cántabros más relevantes del siglo XX… «y más desconocidos». El franquismo y la desmemoriada Transición «han instalado una densa niebla sobre la obra de este artista plástico, escenógrafo y (también) escritor», destacan desde La Vorágine.

