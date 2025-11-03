El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Farruquito rendirá el jueves homenaje a la voz flamenca desde su cuerpo. R. I.

Farruquito, Vicente Amigo y Las Carboneras llevan la emoción del arte jondo «a la bahía»

El Palacio de Festivales dedica esta semana su programación al flamenco con tres propuestas distintas, dos de baile y una de guitarra, que se sucederán el jueves, viernes y sábado

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Lunes, 3 de noviembre 2025, 01:00

El flamenco toma esta semana el Palacio de Festivales en una nueva cita con un arte, que es patrimonio inmaterial de la humanidad y que ... en Cantabria cuenta con un gran número de seguidores. Bajo el título 'Flamencos en la bahía', el Palacio dedica sus tres veladas -jueves, viernes y sábado- a un ciclo que, en esta ocasión reúne a tres referentes de la escena actual: Farruquito, Vicente Amigo y el tablao madrileño Las Carboneras. Tres miradas distintas que resumen la vitalidad y diversidad de un arte que sigue reinventándose sin perder sus raíces.

