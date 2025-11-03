Farruquito, Vicente Amigo y Las Carboneras llevan la emoción del arte jondo «a la bahía»

El flamenco toma esta semana el Palacio de Festivales en una nueva cita con un arte, que es patrimonio inmaterial de la humanidad y que ... en Cantabria cuenta con un gran número de seguidores. Bajo el título 'Flamencos en la bahía', el Palacio dedica sus tres veladas -jueves, viernes y sábado- a un ciclo que, en esta ocasión reúne a tres referentes de la escena actual: Farruquito, Vicente Amigo y el tablao madrileño Las Carboneras. Tres miradas distintas que resumen la vitalidad y diversidad de un arte que sigue reinventándose sin perder sus raíces.

Con este ciclo, el Palacio de Festivales vuelve a situar el flamenco en el centro de su programación, como uno de los lenguajes más universales y vivos de la cultura española. Desde la elegancia sobria del baile de Farruquito hasta la guitarra sensible de Vicente Amigo y la energía colectiva del tablao Las Carboneras, 'Flamencos en la bahía' ofrece un panorama diverso del arte jondo, un diálogo entre la raíz y la contemporaneidad, entre la tradición y la búsqueda de nuevos caminos. En esta ocasión, la ya consolidada cita, propone un viaje desde la pureza y la emoción del baile hasta la elegancia virtuosa de la guitarra flamenca y el pulso íntimo del tablao. Un recorrido que invita al público a sentir el flamenco en sus diferentes lenguajes y geografías, desde la herencia familiar de los Montoya hasta el compás cosmopolita de Madrid.

PROGRAMACIÓN Jueves, día 6 Farriquito. 'Recital de baile'. Sala Argenta a las 19.30 horas.

Viernes, día 7 La gira 'Andenes del tiempo' de Vicente Amigo recala en la Sala Argenta, a las 19.30 horas,

Sábado, 8 Tablao Las Carboneras, a las 19.30 y 22.00 horas en la Sala Talleres. Agotadas las entradas en venta anticipada

El ciclo se abre el jueves, a las 19.30 horas en la Sala Argenta, con Juan Manuel Fernández Montoya 'Farruquito', heredero de una estirpe legendaria y uno de los grandes nombres del baile flamenco actual. Su espectáculo, titulado 'Recital de baile', no necesita más presentación: es una declaración de principios.

Después de conquistar los escenarios más exigentes del mundo, Farruquito vuelve sobre una de sus pasiones esenciales, el cante, y lo hace desde la desnudez y la verdad del movimiento. En este montaje, «sin artificios ni alardes», según señalan desde el Palacio el artista sevillano rinde homenaje a la voz flamenca desde su propio lenguaje corporal. Lo acompañarán en escena Mary Vizárraga, Ismael de la Rosa y Manuel de la Niña al cante, Manuel Valencia a la guitarra y Paco Vega a la percusión.

El resultado es un espectáculo en el que el baile se convierte en un diálogo profundo con el cante, una búsqueda de la emoción en estado puro. «Sin trampa ni cartón», como él mismo suele decir.

El viernes, también a las 19.30 horas y en la misma Sala Argenta, será el turno del guitarrista Vicente Amigo, una de las figuras más admiradas de la guitarra flamenca a nivel internacional. Con una trayectoria repleta de premios y una sensibilidad que traspasa fronteras, el artista cordobés llega a Santander con su nueva gira, 'Andenes del tiempo', título también de su último álbum, publicado este año y nominado a los Latin Grammy.

Acompañado por Añil Fernández (guitarra, palmas y coros), Maka y José Makarines (cante y palmas), Ewen Vernal (bajo) y Paquito González (percusión), Vicente Amigo ofrece en este concierto un recorrido por sus composiciones más emblemáticas junto a los temas de su nuevo disco. El suyo es un arte de precisión y emoción. Cada acorde, cada silencio, cada arpegio tiene el peso de una historia. Desde su irrupción en los años noventa, Amigo ha sabido renovar el lenguaje de la guitarra flamenca, incorporando influencias del jazz, la música celta o la canción popular, sin perder nunca su raíz andaluza.

Su paso por escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York, el Royal Albert Hall de Londres o el Théâtre des Champs-Élysées de París lo han convertido en embajador de un flamenco que mira al mundo sin diluir su identidad. En 'Andenes del tiempo', el guitarrista propone un viaje emocional que combina virtuosismo y lirismo, técnica y alma. Una oportunidad única para disfrutar de un creador en plenitud, capaz de convertir la guitarra en un instrumento de pura emoción.

El ciclo se cerrará el sábado, con doble función (19.30 y 22.00 horas ) en la Sala Talleres, a cargo del Tablao Las Carboneras, uno de los espacios flamencos más emblemáticos de Madrid. Dos funciones para las que ya se han agotado las entradas puestas en venta anticipada.

Fundado por las bailaoras Manuela Vega, Tacha y Ana Romero, Las Carboneras nació con el propósito de recuperar el espíritu de los cafés cantantes de antaño, actualizando su estética y su formato. Situado en pleno Madrid de los Austrias, en los bajos del antiguo Palacio del Conde de Miranda, este tablao se ha consolidado como un referente de la escena flamenca más viva y contemporánea. Por su escenario han pasado figuras como Pastora Galván, Rocío Molina, Belén Maya, Jorge Pardo, Montse Cortés, Marco Flores o Olga Pericet, nombres que han hecho de ese espacio un punto de encuentro entre tradición y vanguardia.

En Santander presentarán un espectáculo en el que confluyen tres generaciones de artistas: José Manuel Martínez 'El Peli' a la guitarra, los cantaores Teresa Hernández y José Luis Hernández, y un cuadro de baile de primer nivel con Paula Salazar, Lucía Álvarez 'La Piñona' y José Manuel Ramos Cacao 'El Oruco'. El resultado será una inmersión en el compás más puro, con el duende y la energía de un tablao que late en directo.