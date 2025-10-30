El Festival 'Guionízate' celebra hoy su gala y entrega de premios en el Casyc UP
Santander
Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00
Un año más, la sala Casyc UP acoge hoy, a las 19.30 horas, la entrega de premios de la VII edición del Festival ... de Guiones 'Guionízate' cuyo tema central ha sido 'Historias que inspiran' y al que han concurrido 20 guiones, en una convocatoria «especialmente competitiva que destaca por la extraordinaria calidad y creatividad de las obras» según destacan desde la organización del certamen.
Los cinco guiones finalistas son: 'No hay sitio' de Maije Guerrero, 'Billete al pasado' de Francisco Javier Gutiérrez, 'Ganga' de Víctor Tardío, 'Memorias apagadas', de Víctor Díaz y 'La visita', del guionista Kike Baliñas. Esta noche se desvelará el nombre del ganador, así como el del segundo y tercer clasificado de un certamen que nació con el objetivo de dar visibilidad a los escritores de guion de Cantabria. El jurado encargado de seleccionar a los ganadores está compuesto por Guillermo Balbona, redactor jefe de Cultura de El Diario Montañés; Gema Ganza, realizadora; Vicente Vega, presidente de Acuca y realizador; Gonzalo Fernández, director del Centro Regional de Artes de Cantabria (CRAC); José Luis Santos, realizador; Andrea Fernández, secretaria del festival y CEO de Howareyou Publicidad y Tasio Fernández, presidente del Festival.
Pero además de dar a conocer a los trabajos seleccionados, durante la gala en el Casyc UP, con entrada gratuita hasta completar el aforo, también se hará entrega del Galardón Galardón Cultura Cinematográfica a José Ramón Saiz Viadero, por su compromiso con el cine y la difusión cultural y, aunque no está prevista su asistencia, el Premio Honorífico Ciudad de Santander al cineasta Òliver Laxe, en reconocimiento a su destacada trayectoria como guionista y director.
Por último, el público asistente podrá disfrutar de la presentación del primer cortometraje escrito y dirigido por el actor y dramaturgo cántabro Alberto Iglesias, 'Ser.vicio público'. Un filme protagonizado por Mónica Bilbao y María Alfonsa Rosso y rodado este mismo verano en varias localizaciones de la capital cántabra.
