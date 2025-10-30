El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una secuencia de 'Ser.vicio público' de Alberto Iglesias. Javier Cotera

El Festival 'Guionízate' celebra hoy su gala y entrega de premios en el Casyc UP

Rosa M. Ruiz

Santander

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

Un año más, la sala Casyc UP acoge hoy, a las 19.30 horas, la entrega de premios de la VII edición del Festival ... de Guiones 'Guionízate' cuyo tema central ha sido 'Historias que inspiran' y al que han concurrido 20 guiones, en una convocatoria «especialmente competitiva que destaca por la extraordinaria calidad y creatividad de las obras» según destacan desde la organización del certamen.

