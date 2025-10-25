El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Intérpretes de 'La cantante calva' de Teatro Estudio. DM

El Festival de Teatro Amateur lleva a escena 'La cantante calva' de Ionesco

El Paraninfo de Las Llamas acoge hoy una nueva cita de la muestra organizada por Feteacan, mientras que el Casyc, Miriñaque y El Café de las Artes siguen con sus ciclos habituales

R. M. R.

Santander

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Entre el humor absurdo de Ionesco, los títeres para adultos de Gloria Bendita, la sátira política de 'Escándalo en palacio' o las propuestas más ... íntimas de 'La intérprete y 11 cartas de amor' el público podrá disfrutar hoy de una jornada en la que el teatro vuelve a desplegar toda su diversidad sobre las tablas santanderinas.

