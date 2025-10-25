El Festival de Teatro Amateur lleva a escena 'La cantante calva' de Ionesco

Entre el humor absurdo de Ionesco, los títeres para adultos de Gloria Bendita, la sátira política de 'Escándalo en palacio' o las propuestas más ... íntimas de 'La intérprete y 11 cartas de amor' el público podrá disfrutar hoy de una jornada en la que el teatro vuelve a desplegar toda su diversidad sobre las tablas santanderinas.

La compañía Teatro Estudio (San Sebastián) presenta 'La cantante calva' en el Paraninfo de la UIMP en Las Llamas a las 20.30 horas. La cita está incluida en el XV Festival de Teatro Amateur que organiza Feteacan. Se trata de una adaptación de la obra de Ionesco en la que, como la mayoría de las suyas, pone en evidencia hacia donde desemboca la falta de comunicación. El tema principal es la fallida comunicación como fuente de problemas entre los seres humanos. En el escenario dos matrimonios: los Smith y los Martin, en una vivienda inglesa de los suburbios de Londres, protagonizan esta parodia de la vida cotidiana.

En Escena Miriñaque, a las 20.00 horas, Arteria Producciones ofrece 'Gloria Bendita', una obra de títeres para adultos, íntima, poética y divertida. Un espectáculo donde el muñeco y el actor comparten protagonismo en un emocionante espectáculo unipersonal. La obra cuenta una historia meta-teatral. Teniendo de este modo sobre el escenario al propio actor Josean Mateos, que se interpreta a sí mismo y a Gloria, su alter ego. La obra se volverá a representar mañana, domingo, a las 19.30 horas.

En El Café de las Artes el colectivo La Imperfecta presenta 'La Intérprete' una historia personal y una historia colectiva que gira alrededor de la idea del éxito y de la relación entre identidad, trabajo y amor. El espectáculo, que dará comienzo a las 20.00 horas, forma parte del ciclo 'Fronterizos' y también se podrá ver mañana a las 19.00 horas.

La Biblioteca Central también ofrece hoy dos representaciones escénicas : «Un, dos, tres... ¿qué ves?», cuentos de rechupete para bebés, a las 11.00 y 12.30 y ya por la tarde, a las 17.00 horas 'Hambre de cuentos' para un público familiar. No muy lejos de esta Biblioteca, y en horario matinal, a las 12.00 horas, en La Fábrica de Creación, el Centro Cívico Tabacalera, la cántabraRuth Garreta protagoniza la lectura dramatizada del texto '11 cartas de amor' dirigida por la dramaturga Triana Lorite.

Y en el Casyc se podrá ver la comedia: 'Escándalo en palacio', con texto de Pedro Ruiz y adaptada por Estudio Momento. Una sátira política e incisiva con Inteligencia Artificial, Feak News, Redes Sociales, periodistas-estrella, telebasura, política... que dará comienzo a las 19.30 horas.