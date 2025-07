La fiesta del rodeo norteamericano toma en septiembre Escenario Santander

Javier Menéndez Llamazares Lunes, 21 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Música de raíz americana y ambientación de temática 'western' serán los dos principales ingredientes de la primera edición del Festival de Música Americana 'El Rodeo' que se celebrará en Escenario Santander los próximos días 12 y 13 de septiembre y contará con artistas internacionales de la talla de Luke Winslow-King, Hannah Aldridge, Okkervil River, This Frontier Needs Heroes y Jackie Bristrow.

Con la ayuda de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Cantabria, el proyecto ofrecerá una experiencia singular que, por los veinticinco euros que cuesta el abono, promete transportar a los asistentes al entorno de los festivales rurales de los años ochenta en Texas o Wyoming, recreándolos con decoración, actividades y varios puestos de comida típica estadounidense.

PROGRAMA Primera jornada El día 12 de septiembre tocarán L. A., Hannah Aldridge, This Frontier Needs Heroes y The Ivers.

Segunda jornada El día 13 será el turno de Okkervil River, Luke Winslow-King, Jackie Bristow y Man on the Moon.

Entradas El precio del abono es de 25 euros más gastos y las entradas de día 20 euros más gastos.

La propuesta musical para esta doble jornada se centra en el country y el rock 'americana', pero sin olvidarse de otros géneros como el blues, el folk o el indie. Así, el cartel combina a contrastados artistas norteamericanos, como el cantautor Luke Winslow-King y su fusión entre blues y folk con guiños al jazz cada vez atrae a más adeptos en sus frecuentes visitas a Santander. O la cantante de Alabama Hanna Aldridge, que se autodefine como «cantautora de dark country independiente» y que el pasado año firmó un soberbio concierto en Escenario Club, muy por encima en vivo de las versiones de estudio.

Desde Brooklyn, aunque con parada previa en Nashville y ahora en Barcelona, llegará a Santander This Frontier Needs Heroes, proyecto unipersonal de Bradley Lauretti de 'human-made music' con filosofía DIY ('Hazlo tú mismo), con la que explora la tradición folk y country -de los corazones rotos a la canción protesta- pero tamizada por una visión contemporánea y un humor luminoso.

Indie folk y rock alternativo es lo que ofrece Okkervil River, una banda de Austin (Texas) con un cuarto de siglo de trayectoria y que promete ser el gran descubrimiento del festival; les avalan su vocación poética -el nombre del grupo lo tomaron de un relato de Tatyana Tolstaya, sobrina-nieta de Tolstoi-, sus melodías brillantes y un público amplísimo en todo el mundo, con más de cien mil seguidores en Spotify y diecisiete millones de escuchas de su hit 'Lost Coastlines'.

Desde Nueva Zelanda llegará también a este primer festival Jackie Bristow, cantautora afincada en Nashville y con cinco discos ya en su trayectoria, cuyo fuerte es el directo y un espectacular registro vocal.

Además intervendrán los mallorquines L.A., que fusionan sonidos americanos con influencias mediterráneas, la banda tributo sevillana Man on The Moon, que repasará los grandes éxitos de todo un clásico, R.E.M.

Completan el cartel de este 'Party country & americana festival' The Ivers, grupo cántabro de rock americana formado por Óscar Duque (voz y guitarra), David Castanedo (guitarra), Gonzalo Valencia (bajo), Jaime Gutiérrez (batería) y la colaboración de Elsa Calleja a los teclados, y que en enero de este mismo año publicaron su primer disco, 'This road might lead somewhere', producido por Hendrik Röver.