Robert Redford y Meryl Streep en 'Memorias de África'.

La Filmoteca de Cantabria cierra 2025 con homenajes a Diane Keaton y Robert Redford

La sede de Bonifaz programa en diciembre un pase especial de 'Todos estamos invitados', última cinta de la filmografía de Manuel Gutiérrez Aragón, y el final del ciclo dedicado a Clint Eastwood

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 29 de noviembre 2025, 07:59

Comenta

Dos iconos, dos maneras de vivir el cine, de sentir la vida a través del cine: Diane Keaton y Robert Redford. Ambos son los protagonistas, ... a través de otras tantas películas, del homenaje que ha previsto la Filmoteca de Cantabria en la recta final de su programación 2025. Actriz y actor, cineastas, su compromiso y sus trayectorias reflejan integridad, personalidad y estilos hasta conformar sendos lugares en el mundo a través de la pantalla. La Filmoteca cerrará el año rindiendo homenaje a Keaton y Redford –como ya hiciera en este caso el Ateneo recientemente– con la proyección de 'Misterioso asesinato en Manhattan' y 'Memorias de África', respectivamente. El director de la Filmoteca Christian Franco asegura que «era una deuda pendiente, ya que los fallecimientos de Redford en septiembre y de Keaton en octubre se produjeron en un momento complejo, con muchos compromisos cerrados y sin margen para rendirles el homenaje que merecen».

