La Filmoteca de Cantabria cierra 2025 con homenajes a Diane Keaton y Robert Redford

Dos iconos, dos maneras de vivir el cine, de sentir la vida a través del cine: Diane Keaton y Robert Redford. Ambos son los protagonistas, ... a través de otras tantas películas, del homenaje que ha previsto la Filmoteca de Cantabria en la recta final de su programación 2025. Actriz y actor, cineastas, su compromiso y sus trayectorias reflejan integridad, personalidad y estilos hasta conformar sendos lugares en el mundo a través de la pantalla. La Filmoteca cerrará el año rindiendo homenaje a Keaton y Redford –como ya hiciera en este caso el Ateneo recientemente– con la proyección de 'Misterioso asesinato en Manhattan' y 'Memorias de África', respectivamente. El director de la Filmoteca Christian Franco asegura que «era una deuda pendiente, ya que los fallecimientos de Redford en septiembre y de Keaton en octubre se produjeron en un momento complejo, con muchos compromisos cerrados y sin margen para rendirles el homenaje que merecen».

Por ello, precisó Franco, «en este cierre de año hemos querido recordar su aportación al cine y también a la memoria sentimental de varias generaciones de espectadores recuperando dos de sus interpretaciones más celebradas». En el caso de Diane Keaton, se trata de 'Misterioso asesinato en Manhattan', la última de sus ocho colaboraciones con Woody Allen. Junto al cineasta, que cumple 90 años, construyó la base de su carrera en el cine y le dio uno de los grandes papeles de su trayectoria, el de 'Annie Hall' con el que logró el Oscar en 1978. Fue nominada otras tres veces: en 1981 por 'Reds', en 1996 por 'La sangre que nos une' y en 2003 por 'Alguien tiene que ceder'. Entre sus libros, 'Fashion First' (publicado en 2024) en el que recorre su relación con la ropa a lo largo de su vida, desde los atuendos que hacía a mano siendo una niña hasta los deslumbrantes looks con los que caminó por las alfombras rojas de Hollywood. Además de actuar, Keaton dirigió películas como 'Héroes anónimos' y 'No nos dejes colgadas'.

Ampliar Diane Keaton en 'Misterioso asesinato en Manhattan' de Allen.

Por su parte, el homenaje a Redford se sustanciará en dos sesiones de 'Memorias de África', uno de sus papeles más recordados fruto asimismo de su prolongada colaboración, cifrada en nueve títulos, con el director Sidney Pollack. Vitalidad. Físico y carisma. Atracción y poso. Reinvención y clarividencia para saber cuándo ir y venir de la pantalla a la vida con todas sus voces. Para siempre será 'El hombre que susurraba a los caballos' – y a los hombres– huyendo del ruido hasta zambullirse en un lugar en el mundo y en una manera de entenderlo y, al cabo, compartirlo. De 'La jauría humana' a 'Todos los hombres del presidente', de 'Dos hombres y un destino' y 'El golpe' a 'Las aventuras de Jeremiah Johnson'.

La Filmoteca, además, concluye en diciembre su ciclo monográfico sobre Clint Eastwood, que inició el pasado mes de julio, con cuatro de los títulos más relevantes de su última etapa como director: 'Gran Torino', 'Sully', 'Richard Jewell' y su filme más reciente, 'Jurado nº 2', estrenado hace apenas un año. ç

Dentro de sus colaboraciones con otras entidades, la sede en Bonifaz acoge este próximo mes, el día 17, una nueva retransmisión en directo de la temporada de ópera desde el Teatro Campoamor de Oviedo. Es la función de 'Rigoletto', que se ofrece de forma gratuita al público cántabro, fruto de la colaboración entre la entidad cántabra y la Fundación Ópera de Oviedo, cuyas invitaciones se podrán retirar en taquilla a partir del próximo 12 de diciembre.

Por otra parte, la Filmoteca ha previsto el día 9 una proyección de 'Todos estamos invitados' de Manuel Gutiérrez Aragón, organizada por Cultura, en colaboración con la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Cantabria. A la proyección está prevista la asistencia del cineasta y escritor y tras la sesión se desarrollará un coloquio con el autor cántabro, una de las figuras de referencia del cine español de la Transición. Dos historias cruzadas, la de un terrorista y la de un profesor universitario vertebran la trama del último filme del cineasta de Torrelavega. A partir de ahí, Gutiérrez Aragón inició su carrera literaria con la publicación de novelas, cuentos y memorias.

Por otra parte, Filmoteca y La Pacca (Productoras Asociadas de Cantabria de Cine y Audiovisuales) organizan el día 21 de diciembre un pase solidario de cortometrajes en favor de la Cocina Económica de Santander bajo el título 'Un deseo por Navidad'.

En diciembre también concluirá la colaboración con la edición de este año del ciclo 'Puntos de fuga', que organiza CineInfinito, con una serie de proyecciones entre las que destaca un pase de 'Batang West Side', una película del maestro filipino Lav Díaz «apta para valientes», dado que su duración alcanza las cinco horas y cuarto. Además, durante el mes habrá otras actividades que acoge la Filmoteca de Cantabria, pero que organizan colectivos como la organización dedicada a las prácticas artísticas contemporáneas, Fluent ('Shuruq Harb', el día 5); el proyecto cultural 'El Temporal' ('Kummaty', esa misma jornada) y el colectivo Acepae ('Teatro exprés' día 19), entre otros.