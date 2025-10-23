La Filmoteca Regional conquista a 10.000 espectadores en su viaje por Cantabria El ciclo itinerante inicia el próximo lunes una nueva programación que se desarrollará hasta mayo de 2026 y llevará más de 600 proyecciones a 42 municipios

Rosa M. Ruiz Santander Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La irrupción de las plataformas audiovisuales, y, sobre todo, de la proliferación de dispositivos móviles que permiten ver cine dónde y cuándo uno desee, es esperanzador ver que los espectadores siguen prefiriendo disfrutar de la experiencia que te proporciona la pantalla grande y la sala de butacas. La Filmoteca Regional de Cantabria, que cada año viaja por distintos municipios es una prueba de esto y es que, tal y como señaló su director, Christian Franco, el año pasado aumento a 10.000 el número de espectadores que disfrutaron de una programación que pasó por 41 localidades. Lo dijo en la presentación de la nueva edición, que dará comienzo el próximo lunes que está previsto se desarrolle hasta mayo de 2026 que este año llega a un municipio más y que incluye más de 600 proyecciones.

En datos Ciclos. El principal, con títulos de todos los géneros, se proyecta con periodicidad semanal en 24 ayuntamientos y a este se suma el programa 'Viernes' en 18 municipios en riesgo de despoblamiento.

Fechas. Las proyecciones, que comienzan el próximo lunes con 'Amor' de Isabel Coixet en 23 ayuntamientos, tendrán lugar hasta mayo de 2026 tras recorrer 42 localidades.

Proyecciones. Con carácter gratuito, una gran parte son en versión orginal, aunque algunos títulos se pasarán doblados al español.

Christian Franco, acompañado por la directora general de la Sociedad Regional de Cultura, María Fernández-Rosillo, detalló que, al igual que en el curso pasado, la Filmoteca Regional 2025-2026 está integrada por dos programaciones paralelas. Así, el ciclo principal cuenta con 24 títulos que se proyectan con periodicidad semanal y se iniciará con la película 'Amor' de Isabel Coixet en 24 ayuntamientos participantes, a los que próximamente se sumará Colindres. Se trata de los municipios de Ramales de la Victoria, El Astillero, Laredo, Reinosa, Los Corrales de Buelna, Val de San Vicente, Torrelavega, Castro Urdiales, Ribamontán al Mar, Limpias, Piélagos, Comillas, Cabuérniga, San Felices de Buelna, Camargo, Cabezón de la Sal, Santillana del Mar, San Vicente de la Barquera, Medio Cudeyo, Santoña, Bareyo, Noja, Herrerías y Ampuero.

Franco explicó que, en paralelo, la Filmoteca reedita su colaboración, iniciada el curso pasado, con el programa 'Viernes', una iniciativa que desarrolla la Red Cántabra de Desarrollo Rural para la Consejería de Inclusión Social con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con la incorporación de los ciclos 'Mujeres de cine' y 'Cine y mujeres rurales'. Según remarcó esta triple alianza permitirá el desarrollo de un ciclo de cuatro títulos en otros 18 municipios en riesgo de despoblamiento, gestionado por el programa 'Viernes', a los que se sumarían los cuatro primeros títulos de la Filmoteca Regional. Se trata de los municipios de Arredondo, Voto, San Roque de Riomiera, Villacarriedo, Luena, San Pedro del Romeral, Arenas de Iguña, Campoo de Enmedio, Valderredible, Valdeolea, Bárcena de Pie de Concha, Molledo, Pesquera, Polaciones, Peñarrubia, Tudanca, Lamasón y Los Tojos. Una iniciativa que, al director de la Filmoteca le hace especial ilusión por la acogida que tuvo en la anterior edición y porque permite que ayuntamientos pequeños disfruten también del cine convirtiendo casi en un acontecimiento estas sesiones. Asimismo señaló que la previsión es que algunos de estos municipios puedan incorporarse posteriormente al ciclo general, así como desarrollar un segundo ciclo en coordinación con el programa 'Viernes' para la próxima primavera.

Para Fernández-Rosillo, la Filmoteca Regional es «uno de los mayores programas de acercamiento de la cultura cinematográfica a la ciudadanía que una comunidad autónoma puede desarrollar». También dijo que el público que acude a estas funciones, es «fiel y leal» y ha destacado la implicación de los municipios. «Estamos ante la actividad más ambiciosa y de mayor exigencia presupuestaria entre todas las que desarrolla durante el año la Filmoteca de Cantabria» aseguró tras señalar que un tercio del presupuesto de la Filmoteca se destina a este programa itinerante.

En cuanto a las películas programadas, se ha incluido un poco como: 'Jules y Jim' de Truffaut,'Emilia Pérez' de Audiard, 'El 47' de Marcel Barrena o 'El nombre de la rosa' de Jean Jacques-Annaud. También se incluye la proyección de los cortos seleccionados en el Catálogo Cantabria en Corto y una sesión especial por el 8 de marzo con los trabajos de las cineastas cántabras Marta Solano, Sara Fortuna y Lucía Venero.