La Fundación Enaire abre la primavera de las Naves de Gamazo con 'Doom City'

«Tras todas estas imágenes hay historias». Lo expresa la artista y es toda una declaración de principios sobre su mirada, creación, concepto y perspectiva. ... Tras su trabajo muestra su interés en investigar, con el lenguaje de la fotografía y el vídeo, «los espacios habitados, las presiones que ejercen sobre las personas que los ocupan, la ecología y la memoria». Es Montserrat Soto y, como anticipó El Diario, protagoniza desde hoy la nueva exposición de la temporada de las Naves de Gamazo, centro de arte y sede de la Fundación Enaire. Soto (Barcelona, 1961) obtuvo en 2019 el Premio Nacional de Fotografía y el Trayectoria Fundación Enaire. La muestra, que se inaugura hoy en Santander (a las 18.30 horas acto institucional), es una cita comisariada por Alicia Murría. La artista ha creado un atlas personal y visual, hecho de fotografías, vídeos y libros, que abarca un periodo entre 2004 y 2021. A través de este proyecto expositivo, Montserrat Soto trata de buscar, mediante la imagen, «la singularidad de diferentes sociedades para comprender al ser humano a través de sus formas resolutivas tanto individuales como colectivas».

Durante ese tiempo recorrió escenarios reales que van desde Damasco a Nueva York, pasando por Namibia, Túnez, Cuba, Sao Paulo, Caracas, Jerusalén, Mauritania, París, Madrid o Barcelona, entre otros, realizando largos procesos de investigación de estos lugares, haciendo entrevistas, consultando archivos, estudiando el pasado colonial, involucrándose con los moradores de los diferentes lugares, nutriéndose de la literatura, del ensayo, de la documentación legislativa y de los medios de comunicación.

La muestra «invita a la reflexión sobre el ser humano, la imagen y el papel del arte, construida sobre un discurso de múltiples capas, donde el visitante puede elegir su propio nivel de implicación». Bajo el epígrafe 'Doom City. Del Ser nómada al Ser sin lugar', las Naves de Gamazo acogerán la propuesta hasta el mes de junio. Soto persigue buscar mediante la imagen captada, la singularidad de esos movimientos de diferentes sociedades que «intentan perpetuarse a través de la astucia, el ingenio, la tolerancia, la inclusión o el rechazo». El proyecto de la premiada fotógrafa interpela al espectador «con imágenes e instalaciones de marcado carácter social y antropológico». El suyo es un trabajo en el que detiene el tiempo en la arquitectura, en los espacios habitados y abandonados, y en el que reflexiona sobre la censura y los límites del arte. En su itinerario «ha escrutado los entornos de las ciudades, captando instantes que hablan, creando obras en las que desliza su preocupación por la ecología y la memoria».

La artista de este modo ha trazado una de las trayectorias artísticas más coherentes, contundentes y profundas de los artistas visuales españoles de las últimas décadas. Soto, que vive y trabaja en la pequeña localidad burgalesa de Gumiel de Izán, donde encuentra el retiro necesario para trabajar en sus obras. Formada en la Escuela Massana de Barcelona y en la School of Fine Arts de Grenoble (Francia), la fotografía e instalaciones de Soto destacan por la profundidad de su mensaje y una temática que refleja, desde su particular mirada, la actualidad. «La fotografía es un medio, una herramienta con un lenguaje propio, que me permite registrar el mundo para luego poder pensar a partir de él».