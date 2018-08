«El futuro está en internet, mi última película no habría existido sin Netflix» Ramón Salazar posa en el Palacio de la Magdalena antes de presentar 'La enfermedad del domingo' en Las Llamas. / María Gil El director de 'La enfermedad del domingo' considera que la industria del cine tiene «mucho que sanar», empezando por la bajada «real» del IVA cultural Ramón Salazar Cineasta ÁNGELA CASADO Santander Sábado, 25 agosto 2018, 07:35

Le gusta experimentar. Ha dirigido musicales, guionizado best-sellers adolescentes y desarrollado dramas de corte independiente. No tiene miedo a los cambios. De hecho, disfruta innovando. En sus últimos trabajos, ha cambiado las grandes productoras de cine por Netflix, la plataforma online de contenido audiovisual más grande del mundo. A través de ella, se puede visualizar su última película, 'La enfermedad del domingo'. Ramón Salazar (Málaga, 1973) participó este jueves en 'Encuentros de cine español' de la UIMP junto a Susi Sánchez, la coprotagonista del filme.

-Su filmografía es muy variada. Desde musicales como '20 centímetros' a películas independientes como 'La enfermedad del domingo'. También ha escrito el guion 'A 3 metros sobre el cielo'.

-Hacer películas de corte íntimo en España ha sido siempre muy complicado porque es difícil vivir de ello. La saga de Federico Moccia llegó cuando yo estaba trabajando en una película experimental, '10.000 noches en ninguna parte'. Las novelas ya habían sido un éxito cuando se adaptaron al cine en Italia, así que me pagaron muy bien y con ese dinero pude sacar adelante mi proyecto. Es un poco de todo. Me gusta experimentar y cambiar de energías entre proyectos, ir al extremo opuesto y encontrarme con una forma de trabajar totalmente distinta.

-Su último filme ha conseguido mucha difusión por formar parte del catálogo de la plataforma digital Netflix. ¿Cómo surgió la colaboración?

-Cuando terminé de escribir la película, pensé que nadie en España la produciría. Tiene todos los ingredientes para que nadie se atreva: Es intimista y las protagonistas son dos mujeres de más de 40 años. Lo tiene todo. El productor de la película, Francisco Ramos, es un kamikaze y me apoyó. Tardamos en conseguir la financiación y estábamos a punto de tirar la toalla cuando Paco consiguió que entrara Netflix. Gracias a ellos se pudo hacer y, además, no intervinieron lo más mínimo en el proceso creativo.

-¿Son este tipo de aplicaciones a través de internet el futuro del cine?

-Sin duda. A mí me han pasado dos cosas que me lo confirman. Lo primero es que, sin ellos, 'La enfermedad del domingo' no existiría. Y lo segundo es la repercusión que ha conseguido por difundirse en su plataforma. Este tipo de películas están predestinadas a salas pequeñas. Las grandes están ocupadas por superhéroes. Lo que he recibido del filme, una vez estrenado en este medio, no lo había vivido nunca. Creo que estamos en una época donde estas aplicaciones chocan con el cine tradicional, pero terminarán dándose cuenta de que se necesitan y se benefician.

-¿Trabaja actualmente en algún proyecto?

-Sí. Acabamos de terminar 'Élite', una serie de ocho capítulos y corte adolescente que se estrenará en el último tercio de este año. Tengo en marcha alguna cosa más pero, de momento, no puedo adelantar nada.

-Ha trabajado con Susi Sánchez en varias ocasiones. 'La enfermedad del domingo' es su primer papel protagonista con usted. ¿Cuál es su relación profesional?

-En '10.000 noches en ninguna parte' le ofrecí un papel bastante oscuro y, cuando le enseñé el guión, me dijo que teníamos que abrazar esa parte sombría. Es lo que más me gusta de los actores y actrices, que acepten aquello que a nadie le gusta de sus personajes. Durante el rodaje nos llevamos muy bien. Ella tenía un secundario, así que le dije que el próximo papel que le hiciera iba a ser un protagonista. Así surgió mi última película. Queríamos trabajar juntos de nuevo y sabía, antes que el propio argumento, que ella sería el personaje principal. Hemos estado mano a mano en todo el proceso de escritura y desarrollo.

-¿Se han cansado las mujeres de ser secundarias en el cine?

-Soy un poco radical con eso. Durante la promoción de la película nos preguntaron sobre ello y Susi y Bárbara (Lennie) tenían un discurso más templado que yo. Pienso que para que la balanza se equilibre, antes se tiene que desequilibrar hacia el otro lado. Las mujeres tienen que tener un peso y dominar para que las cosas, más adelante, se puedan estabilizar. No puede haber medias tintas. A mí siempre me ha interesado el papel de la mujer en el cine pero, en general, ha habido un punto de vista plano en lo que se contaba sobre ellas.

-Respecto a la 'no reducción' del IVA cultural, ¿cómo cree que puede repercutir en las salas de cine?

-Es un tema muy delicado. Esa manera de aprovecharse del espectador no beneficia en nada. Me resulta paradójico que se critique el consumo de contenido a través de Internet mientras en el cine tradicional, que es donde debemos sanar y arreglar varios asuntos, se sigue retrocediendo. Al final, aunque cambie el modo de distribución y financiación, las historias van a ser las mismas. Hay gente a la que le gusta ir al cine y hay otros que prefieren verlo desde su casa. Para mí, lo que importa es que se consuma. No soy purista en ese sentido, me gusta que las cosas estén cambiando y que sepamos adaptarnos.