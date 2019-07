La Galería Espiral abre sus puertas a Sianoja Doce artistas muestran el trabajo realizado en junio durante la residencia creativa en el Hotel Torre Cristina LOLA GALLARDO Santander Lunes, 1 julio 2019, 08:03

La Galería Espiral de Noja ha abierto sus puertas a los artistas que participaron en junio en la residencia artística en el Hotel Torre Cristina. El Simposio Internacional de Artistas, Sianoja, acogió en junio a doce artistas cuyos trabajos -los de pequeño y mediano tamaño- se expondrán en esta galería hasta el 21 de junio. Las obras, pinturas y esculturas, de mayor dimensión se mostrarán en octubre en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Multidisciplinar, colectivo, abierto y plural. Es diálogo entre artistas, exhibición y creación, taller y reflexión. Los artistas trabajaron en talleres abiertos al público donde mostraron las últimas tendencias del arte contemporáneo. Fue en Noja, del 5 al 15 de junio, en un encuentro coordinado por Manuel Sáenz-Messía.

Los artistas han vivido una experiencia diferente de la que destacaron la posibilidad de compartir técnicas, culturas y costumbres. Artistas con artistas, coleccionistas, historiadores, público... El resultado son 37 obras. Pinturas y esculturas con mensaje y el mar Cantábrico de fondo.

La americana Janette Hopper ha sido la más prolífica de los artistas residentes. Pintó dos óleos -'Vista del estudio' y la 'Canción del corazón'-, varios bocetos y realizó una máscara con materiales encontrados en la costa de Noja. La naturaleza inspiró su trabajo por el que también fluyen sus emociones. 'Canción del corazón' es un paisaje marino en el que el cielo es el protagonista, mientras en los bocetos en carboncillo están inspirado en los materiales que encontró en la costa de Noja.

La serbia Gala Caki realizó dos lienzos llenos de expresividad, fuerza y talento. En ambos, 'Portrait of the bull' y 'Privat dialogue', utilizó una técnica mixta. En el primero, mediante unos trazos profundos, un gran colorido y una acertada composición, capta el ser del toro, su fuerza y su soledad. Luis Medina es cántabro. Expone más fuera que dentro de Cantabria, aunque nunca olvida sus raíces. Por eso no dudó en acudir a Sianoja donde ha desarrollado obras de su última serie de abstracción geométrica. En Noja dibujó dos acrílicos sobre papel en líneas geométricas, minimalistas, con una composición equilibrada y muy expresivas cromáticamente.

La sevillana Inma Fierro dejó en Sianoja tres lienzos en la línea del expresionismo abstracto. 'Sianoja', 'Noja' y 'Ris' recogen a través del color, la emoción, los sentimientos y su proceso vital. Son lienzos en la línea del expresionismo abstracto con algunas pinceladas de la figuración, el simbolismo y lo conceptual.

El más joven del grupo es Albano Hernández, natural de Ávila afincado en Reino Unido. Ha realizado también tres obras en lienzo, con acrílico, óleo y grafito. Dos de ellas en un verde cítrico y otra en un verde azulado.

Sonia Piñeiro también es cántabra. Dibujante, pintora e ilustradora, trabajó sobre la metamorfosis de una mariposa para explicar los ciclos de la vida. Otra de las artistas, la canadiense Landon Mackenzie, se inspiró en el mar y el hotel para hacer su trabajo, mientras la mexicana Daniela Jáuregui dibujó temáticas marinas. El japonés Takashi Tanaka abordó la vitalidad, la vida, de dónde venimos y a dónde vamos. En uno de sus trabajos, utilizó un trozo de madera flotante que encontró en la playa. Finalmente, Stano Cerny realizó una serie de pinturas arraigadas a lo simbólico y misterioso. Este artista vive y trabaja entre México y Europa. Su taller mexicano está en plena selva del Yucatán y toda su obra última está influenciada por los símbolos de la cultura prehispánica.

El simposio incluyó también un ciclo de conferencias de expertos en arte y la música de dos jóvenes intérpretes, Marina R. Kolesnikova al violoncelo y José Ignacio López al violín, en la clausura.