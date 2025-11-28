Recomendador de estrellas Michelin: dónde puedes comer según dónde estés

Para gustos, opciones gastronómicas. Con esta herramienta puedes ubicar y listar todos los restaurantes Michelin de España (306 con estrella y 204 Bib Gourmand), incluidas las últimas incorporaciones anunciadas para 2026.

Cómo utilizarlo 1 Si sabes dónde vas o el restaurante que te interesa, escribe en la caja de búsqueda o utiliza la función aleatoria para dejarte sorprender. 2 Una vez en el mapa, podrás filtrar por la distancia. ¿Cuánto te quieres mover para ir comer? 3 Más abajo encontrarás todas las opciones disponibles y dos filtros (por tipo de restaurante y por precio) para que decidas tu mejor opción.

Esta herramienta dispone de información de todos los restaurantes con estrella o Bib Gourmand anunciados por la guía Michelin para 2026. Incluye las últimas 25 incorporaciones a la lista y los cinco restaurantes que consiguieron una segunda estrella. En esta última edición de la gala no hubo ningún establecimiento que se sumase al club de 16 tres estrellas Michelin.