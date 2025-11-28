El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Gastronomía

Recomendador de estrellas Michelin: dónde puedes comer según dónde estés

Encuentra tus restaurantes favoritos, los pueblos que quieras visitar (por si tienen estrellas cerca) o deja que el azar haga el trabajo por ti

Carlos Muñoz Díaz
Álex Sánchez
Sara I. Belled

Carlos Muñoz Díaz, Álex Sánchez y Sara I. Belled

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:41

Comenta

Para gustos, opciones gastronómicas. Con esta herramienta puedes ubicar y listar todos los restaurantes Michelin de España (306 con estrella y 204 Bib Gourmand), incluidas las últimas incorporaciones anunciadas para 2026.

Cómo utilizarlo

  1. 1

    Si sabes dónde vas o el restaurante que te interesa, escribe en la caja de búsqueda o utiliza la función aleatoria para dejarte sorprender.

  2. 2

    Una vez en el mapa, podrás filtrar por la distancia. ¿Cuánto te quieres mover para ir comer?

  3. 3

    Más abajo encontrarás todas las opciones disponibles y dos filtros (por tipo de restaurante y por precio) para que decidas tu mejor opción.

Déjate sorprender con un restaurante al azar
Tres estrellas3 Estrellas
Dos estrellas2 Estrellas
Una estrella1 Estrella
Bib GourmandBib Gourmand
Mantén Ctrl (o ⌘ en Mac) para hacer zoom
Clica en el mapa para interactuar
Distancia25 km
Mostrando N resultados

Esta herramienta dispone de información de todos los restaurantes con estrella o Bib Gourmand anunciados por la guía Michelin para 2026. Incluye las últimas 25 incorporaciones a la lista y los cinco restaurantes que consiguieron una segunda estrella. En esta última edición de la gala no hubo ningún establecimiento que se sumase al club de 16 tres estrellas Michelin.

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Recomendador de estrellas Michelin: dónde puedes comer según dónde estés