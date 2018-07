«Es una gran victoria que el público quiera escuchar música de cámara» La música del Encuentro se despide hoy con una triple cita. El piano tomará el relevo el próximo miércoles. :: daniel pedriza El maestro Peter Csaba hace balance del Encuentro de Santander Música y Academia que acercó este mes a grandes compositores a través de 44 conciertos LOLA GALLARDO SANTANDER. Domingo, 22 julio 2018, 11:39

El maestro Peter Csaba hizo ayer balance del Encuentro de Santander Música y Academia, del que destaca el nivel cada vez más alto de los alumnos y la «gran victoria» por conseguir que el público quiera escuchar música de cámara. Csaba dirigió ayer el concierto de clausura en la Sala Argenta del Palacio de Festivales, donde la Camerata de Viesgo interpretó la 'Petite suite' de Debussy, compositor al que se ha rendido homenaje en el centenario de su muerte. El broche final del Encuentro será esta tarde con el maestro Fabián Panisello y su 'Música para un espacio de Renzo Piano' en el pachinko del Centro Botín (20.30 horas).

El Encuentro de Santander arrancó el pasado 1 de julio con la llegada de los 66 jóvenes músicos seleccionados en 11 importantes instituciones ubicadas en Berlín, Budapest, Helsinki, Londres, Madrid y París. Junto a ellos, 14 músicos de máximo nivel como Zakhar Bron y Mihaela Martin (violines); Nobuko Imai (viola); Frans Helmerson (violonchelo); Felix Renggli (flauta); Hansjörg Schellenberger (oboe); y Galina Eguiazarova y Márta Gulyás (pianos). Por primera vez, han formado parte del claustro de profesores Pascal Gallois (fagot), David Guerrier (trompa-trompeta) y Francisco Araiza (canto). Péter Csaba también ha dirigido la orquesta de la Camerata Viesgo del Encuentro; Fabián Panisello el Ensemble -formado durante el Encuentro- y Juanjo Mena, por primera vez, la Orquesta Sinfónica Freixenet en el concierto de inauguración del festival. Organizado por la Escuela Superior de Música Reina Sofía y la Fundación Albéniz, el Encuentro cierra su XVIII edición tras 44 conciertos, celebrados en diversos escenarios de Santander, a los que este año se ha sumado el Centro Botín, así como en 21 lugares más de Cantabria. El maestro Peter Csaba (Rumanía, 1952) valoró que este último Encuentro «ha sido equilibrado y fluido», que es a lo que él aspira desde la primera audición y desde su primer pensamiento, para «encontrar la armonía entre todas las piezas que forman este puzzle». «Voy creándome esquemas de cómo pueden ser las próximas ediciones, qué repertorio es interesante interpretar y con qué claustro de profesores me gustaría contar. La gente puede creer que cuando acaba una edición estamos pensando en la siguiente pero no es así. No hay un momento fijo para comenzar con la organización, siempre lo tengo en mente. De hecho, ya tengo una visión de cómo pueden ser los siguientes programas», avanzó el director artístico, que elogió el nivel de los participantes, que «cada año es más alto». «En la historia del festival se aprecia la escalada de nivel 'in crescendo'.

AGENDA PARA HOY Palacio de Festivales Ciclo de conciertos de El Diario Montañés. Música de cámara y recital de piano, en la Sala Pereda. A las 18.00 horas. Ruiloba Iglesia de la Asunción, música de cámara y recital de viento, viola y piano. A las 20.00 horas. Centro Botín Concierto 'Música para un espacio de Renzo Piano', dirigido por el maestro Fabián Panisello. A las 20.30 horas.

De los jóvenes no solo destaca su talento sino también su personalidad y la pasión con la que se entregan a la música», señaló quien valora igualmente «el esfuerzo, su nivel de superación y la progresión que experimentan». Y es que el Encuentro «contribuye a crear un legado musical que suma como valor cultural y redunda en la sociedad».

Y sobre el público asistente, insistió en que «es una gran victoria del Encuentro que quiera escuchar música de cámara», lo que significa que «la gente aprecia y valora la programación artística diseñada». «El balance es muy positivo, sobre todo desde el punto de vista artístico, ya que mi objetivo es plantear un repertorio rico y variado que lo mismo sea didáctico para los participantes como interesante y atractivo para el público», concluyó.

Csaba está al frente de un encuentro donde jóvenes talentos intercambian conocimiento con grandes músicos, «una experiencia muy enriquecedora y satisfactoria», a su juicio. Para este maestro, «debemos cuidar la música como el tesoro universal que es porque es una herencia a conservar pa que siga llegando a nuevas generaciones», dijo. Y todo es posible «gracias a la incansable labor de Paloma O'Shea y de la Escuela de Música Reina Sofía», puntualizó.