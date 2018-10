Hugo Selles publica un nuevo disco de su proyecto musical 'Psychic Equalizer' El cántabro Hugo Selles trabaja en varios proyectos tanto en solitario como componente del Dúo Otero. / DM El pianista y compositor cántabro lanza la primera campaña de micro mecenazgo de su carrera para concluir la grabación de 'The sixth extinction' ROSA RUIZ Santander Lunes, 22 octubre 2018, 07:56

Hace ya siete años que el pianista y compositor cántabro Hugo Selles inició su proyecto 'Psychic Equalizer' una aventura musical que se ha materializado ya en tres discos de estudio en los que se fusionan diversos estilos. Tras haber completado sus estudios de Interpretación Clásica (Clase Solista) en Copenhague, el músico ha regresado a Cantabria donde continua con este proyecto musical, al tiempo que ofrece distintas actuaciones tanto en solitario como con el chelista Miguel Díez con el que forma el Dúo Otero. Esta formación, creada en 2017, ofrecerá un recital en la sala Pereda del Palacio de Festivales el próximo día 14 de noviembre.

El nuevo disco, 'The Sixth Extinction' ('La Sexta Extinción'), habla sobre la crisis medioambiental a la que el mundo se enfrenta y está inspirado en el libro de Elizabeth Kolbert, 'La Sexta Extinción. Una historia nada natural'.

Según explica, el disco ha sido grabado en la Academia Real de la Música Danesa y en diferentes estudios «improvisados» en Australia y Cantabria. Los últimos detalles de este álbum serán grabados en el Estudio Uno en Colmenar Viejo el mes que viene. Será la primera vez que el músico incluya en este proyecto canciones con letra y una atmósfera mucha más enfocada hacia el rock/metal progresivo que sus antecesores trabajos. Aunque también hay espacio para los ambientes sonoros, el jazz fusion, el clásico y una gran diversidad de sonidos de varios países del mundo.

El músico ha fijado su residencia en Cantabria tras una larga estancia en Dinamarca

Es un disco, tal y como señala, que busca la excelencia a todos sus niveles y con una producción muy ambiciosa. Es por esto que, por primera vez en su carrera musical, el músico recurre al crowdfunding para buscar el apoyo del público y poder conseguir terminar el disco. La campaña estará activa hasta el próximo día 1 en el enlace: www.indiegogo.com/projects/the-sixth-extinction#/

«Hemos invertido mucho tiempo, amor, dedicación, talento y trabajo duro en este álbum. El hecho de que hayamos sido capaces de crear algo de esta magnitud es ya un sueño hecho realidad. Aunque, por supuesto, cuanta más gente pueda llegar a escuchar nuestro trabajo, pues mejor que mejor. Queremos publicar 'The Sixth Extinction' hacia la segunda mitad del año 2019 y, si todo va bien, trabajar en hacer una gira en 2020», indica.

El primer trabajo de Hugo Selles con 'Psychic Equalizer' se publicó en 2012 y estaba inspirado en sus vivencias de la niñez y adolescencia en su tierra natal, Cantabria. 'Memories From A Cold Place' fue un trabajo en solitario, que fusionaba la electrónica ambiental con un jazz más contemporáneo al estilo de Keith Jarrett.

Desde entonces, se han sucedido varios trabajos más en los que la sonoridad y los músicos participantes han ido evolucionando y cambiando. El segundo trabajo de estudio 'Madrid [or Suite For The Solitary Contemporary Citizen]', que más tarde se incluyó en un doble CD recopilación de los dos primeros trabajos y temas adicionales ('Train Back Home'), mostró una vertiente más bluesera. El sonido de esta primera etapa del proyecto quedó plasmado en directo en el EP 'Live Memories', grabado durante la actuación de 'Psychic Equalizer' en la VI Semana Inusual de la Música de Santander, con Oriol Flores a la batería, Quico Duret a la guitarra y Hugo Selles al piano y teclados, acompañado por Adrián Ubiaga a los teclados también.

A continuación, publicado en enero de 2017, vino 'The Lonely Traveller'. Éste, el último álbum publicado hasta la fecha, ha recibido excelentes críticas de revistas y blogs especializados en el rock progresivo y el jazz fusión de Estados Unidos, Alemania, España, Francia y Canadá, entre otros. Hugo Selles y su 'Viajero Solitario' fueron galardonados unos meses más tarde con tres medallas de plata en los Global Music Awards.

Aunque el cántabro inició su proyecto en solitario continua con una banda formada por cinco músicos de diferentes nacionalidades y vertientes musicales: la ingeniera de sonido, cantante y multi-instrumentalista australiana India Hooi; el colombiano Carlos Barragán, a cargo de guitarras clásicas, acústicas y eléctricas; el increíblemente versátil batería Morten Skøtt, procedente de Dinamarca; y los dos pianistas cántabros Adrián Ubiaga, cantante de apoyo también, y Hugo Selles, a cargo además de gran parte de la percusión y de toda la producción.

En 'The Sixth Extinction' se ha contado a su vez, con la participación del francés Camile Bialas, para la percusión más orquestal, y con la Camerata Coral de la Universidad de Cantabria, que se ha unido en cuatro de los temas del disco.