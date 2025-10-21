Las joyas robadas en el Louvre tienen un valor de 88 millones de euros La Fiscalía de París ha estimado en esa cifra el botín que se llevaron el domingo cuatro ladrones que siguen en paradero desconocido

Enric Bonet París Martes, 21 de octubre 2025, 20:48

Hasta 88 millones de euros. La fiscal de París, Laure Beccuau, ha indicado este martes que este es el valor de las ocho joyas robadas el domingo del Museo del Louvre. Representa una cifra «realmente espectacular», pero «no resulta comparable con el daño histórico», ha dicho Beccuau a la emisora de radio RTL sobre los objetos preciosos de la época de Napoleón y de los reyes y emperadores de Francia del siglo XIX que han desaparecido.

La fiscal ha precisado, sin embargo, que los cuatro ladrones no conseguirán esa cifra astronómica «si tienen la mala idea de fundir las joyas». «Podemos esperar que reflexionen antes de destruirlas joyas sin ningún motivo», ha declarado Beccuau. Dos días después de ese grave incidente que dejó en la sociedad francesa una mezcla de conmoción e incredulidad por la facilidad con la que vulneraron un símbolo mundial de la cultura gala, la policía sigue sin haber encontrado a ese comando. Este perpetró el robo más importante de los últimos 50 años en el Louvre, cuyas motivaciones exactas se desconocen. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis.

El museo más visitado en el mundo no abrió las puertas por tercer día sin consecutivo, aprovechando que suele estar cerrado todos los martes. Un centenar de agentes investigan este caso con una repercusión mundial. La fiscal de París ha explicado que se encuentran a la espera de que la policía judicial identifique las huellas encontradas. Ha precisado que, aunque cuatro personas participaron directamente en el espectacular atraco, llevado a cabo en apenas siete minutos, no descartan que contaran con el apoyo de un comando más amplio.

Avance incipiente de la investigación

Otra de las pistas de la investigación se basa en la camioneta con una escalera eléctrica utilizada por los ladrones para subir directamente hasta el primer piso del Louvre. En concreto, las autoridades galas sospechan que consiguieron ese vehículo a través de un «pseudo alquiler para realizar una mudanza». «Cuando uno de los empleados de esa empresa (propietaria de la camioneta) se presentó al lugar de la mudanza, se vio las caras con unos hombres que lo amenazaron, aunque no recurrieron a la violencia» física, ha explicado Beccuau.

El incipiente avance de la investigación por el atraco en el Louvre ha coincidido con el anuncio del encarcelamiento de una mujer china, que fue detenida a finales de septiembre en Barcelona y a la que acusan de haber robado unas pepitas de oro, valoradas en 1,5 millones de euros, en el Museo de Historia Natural de París. Ese robo a mediados de septiembre forma parte junto al del Louvre de una oleada de sustracciones que han afectado en los últimos meses a museos franceses. Y que han contribuido a un intenso debate en el país vecino sobre la seguridad en los centros culturales.

