El legado de 'The Wire' centra el ciclo inaugural de la Filmoteca de la UC Tom Hardy y James Galdonfini en 'La entrega'. La proyección de 'La entrega' de Roskam abre hoy en la sala de Náutica la programación del Aula de Cine integrada por 25 títulos y cinco ciclos hasta mayo de 2019

Es más que una serie. Una iconografía con su ADN propio que pisa y abona terreno trillado pero lo hace con personalidad visual y hondura creativa. 'El legado de The Wire' es el significativo epígrafe del ciclo inaugural de la Filmoteca Universitaria, cuyo curso 2017-2018 se pone en marcha hoy fiel a los factores que definen la programación de la entidad de la Universidad de Cantabria. El creador de 'The Wire', David Simon, presentó hace ahora una década el proyecto de una serie que en su apariencia suponía una radiografía del trabajo policial cuando en realidad pretendía abordar, con estilete fino, los traumas, perversiones y entrañas enfermizas de la sociedad USA. En una comparecencia en España el autor confesó: «Lo vendí como una serie policial, pero ellos no sabían que en realidad no lo era». De hecho, dijo, se trataba de algo audazmente novedoso: «Una novela para la televisión».

Ahora, 'The Wire', una de las series más importantes en la historia de la televisión norteamericana, quizás junto a 'Los Soprano' y 'Mad Men' como miradas americanas, pero con menos fuerza mediática, es el eje de las primeras proyecciones de este curso. Al igual que en años anteriores el Aula de Cine, del Vicerrectoraeo de Extensión Universitaria, ha procurado confeccionar «una programación de calidad, variada y claramente diferenciada del resto de instituciones». Su director, y de la propia Filmoteca, Guillermo Martínez, ha buscado un equilibrio entre épocas y cinematografías (cine europeo, americano y japonés, clásico y contemporáneo). No obstante, más de la mitad de las películas programadas -25 en cinco ciclos hasta mayo- son de producción europea. Dos nuevos colaboradores se suman a la Filmoteca tanto desde el ámbito académico como desde el mundo de la cultura. Nuevas perspectivas de opinión y de análisis para las presentaciones de los ciclos que enriquecen la propuesta de extensión universitaria.

FILMOTECA UC 2017-2018 Hoy 'Ciudad y crimen: el legado de 'the wire'. Presentación: Jesús Ángel González (Director del área de Relaciones Internacionales. Universidad de Cantabria). En datos Lugar. Salón de Actos de la E.T.S. de Náutica. (C/ Gamazo, 1 ). Día: Todos los jueves. Entradas a 2 euros Hora: Sesión única a las 20.00 horas. Todas las películas se proyectarán en V.O. con subtítulos en castellano. Películas del primer ciclo 'La entrega' (Michael R. Roskam, 2014) 'Adiós, pequeña, adiós' (Ben Affleck, 2007) 'El color del crimen' (Joe Roth, 2006) 'Grupo 7' (Alberto Rodríguez, 2012) y 'Tropa de élite' (José Padilha, 2007).

Por un lado, la presencia de la ex-directora del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Susana de la Sierra, profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha) y la incorporación del escritor, poeta y ensayista, Juan Antonio González Fuentes. También regresa Antonio Santos, que como experto en cine japonés hablará de la 'Nuberu Bagu', la Nueva Ola del cine nipón en los años 60 del pasado siglo. Este curso el habitual ciclo monográfico, como ya se avanzó, abordará el inicio de la obra cinematográfica del director, productor, guionista y actor polaco nacido en Francia, Roman Polanski. Un cine que trata de «la mirada, de cómo miramos y de cómo nos miran y de cómo buscamos la verdad a través de la mirada».

Fotograma de 'Adiós, pequeña adiós'.

Las sesiones de la Filmoteca UC, en versión original subtitulada, se inician hoy a las ocho de la tarde en Náutica. Jesús Ángel González, director del área de Relaciones Internacionales de la UC , es el artífice del primer ciclo. Hoy se proyecta 'La entrega' de Michael R. Roskam, y sucesivamente están previstos 'Adiós, pequeña, adiós'de Ben Affleck; 'El color del crimen' de Joe Roth; 'Grupo 7' de Alberto Rodríguez; y 'Tropa de élite' de José Padilha. En esta apertura el filme, que supuso la despedida de Gandolfini, es una historia negra, violenta, con su sentimentalidad singular. Dennis Lehane es el guionista que permite andar sobre seguro con las interpretaciones de Tom Hardy y Noomi Rapace. Es un naturalista perfil de la mafia neoyorquina con poso literario donde la redención asoma al fondo. Dennis Lehane, que escribió varios capítulos de 'The wire', se mueve sinuoso y con vocación de estilo con Boston como paisaje. El tándem Hardy/ Galdonfini aporta un toque de elegancia.

Como en 'The Wire', bajo la capa del detallado proceso policial, 'Adiós, pequeña adiós' revela un estudio de la condición humana, entre los secretos y los miedos. A modo de thriller apasionante con un reparto encabezado por el excelente trabajo de Casey Affleck, mezcla las suficientes dosis de complejidad y fascinación como para convertir la dirección de Ben Affleck en una radiografía atractiva y muy personal.

Dos ejemplos excelentes de la huella de 'The wire' con esa mezcla precisa en ritmo y equilibrio de géneros. David Simon, quien fuera periodista del Baltimore Sun, había despuntado en la miniserie 'The Corner'. El gurú televisivo, comprometido con la política de su país, trabajó en 'Treme', proyecto de un grupo de músicos en la Nueva Orleans desolada por el huracán Katrina.

La Filmoteca, ya en diciembre, bajo el epígrafe de 'la pantalla habitada, la ficción como ciudad emocional', acogerá el segundo ciclo, en este caso dedicado al vínculo entre la ciudad y el cine. 'Roma, ciudad abierta' (Roberto Rossellini, 1945); 'Hiroshima, mon amour' (Alain Resnais, 1959); 'Alphaville» (Jean-Luc Godard, 1965); «Blow-up' (Michelangelo Antonioni, 1966) y «El cielo sobre Berlín» (Wim Wenders, 1987) son los títulos elegidos.