Librerías santanderinas del 'Barrio del Buen Leer' celebran su día con un programa conjunto Artpapel, Gloobal, La Vorágine y Tantín convocan a los lectoras a conocer el eje cultural de la Calle Cisneros el próximo martes día 11 y aplicarán un 5% en la compra de libros

La comunidad, el barrio, la lectura, los libros, un territorio y un ecosistema. Y como puente, asidero y estación: la librería. Ahora llega de nuevo su fiesta, una jornada «para celebrar los espacios que nos invitan a leer, a encontrarnos, a aprender que la cultura puede estar imbricada con los vecinos de nuestros entornos más cercanos». Con motivo del Día de las Librerías, el próximo martes 11, algunos de los locales del 'Barrio del Buen Leer' en Santander, retoman su trabajo coordinado como espacios de cercanía en el eje de la Calle Cisneros.

Artpapel, Gloobal, La Vorágine y Tantín ofrecerán una programación conjunta con el objetivo de que esa jornada las librerías sean «un espacio de reencuentro, disfrute y resistencia».

Las cuatro librerías afiliadas a Cegal y que desarrollan su actividad en este barrio, que se articula alrededor de la Calle Cisneros, van a ofrecer esa programación especial el martes pensada para todos los públicos, además de un 5% de descuento en la compra de libros. «El Barrio del Buen Vivir, bautizado así por sus comerciantes y espacios culturales, ya es también el Barrio del Buen Leer». Desde hace dos años se convocan diversas actividades bajo ese lema que responde a la concentración de librerías, bibliotecas y proyectos alrededor del mundo del libro. La convocatoria del Día de las Librerías, que cada año convoca la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librerías (Cegal, que en este 2025 celebra la decimoquinta edición, «busca visibilizar la labor de las librerías independientes y de cercanía.

Estos espacios que nos invitan a leer, descubrir y encontrarnos. Gracias al trabajo de las libreras y los libreros, que con paciencia y dedicación riegan historias, ideas y sueños, la imaginación crece y hacen florecer a toda la comunidad lectora.

Cada historia en la librería se enciende como una luciérnaga que ilumina la curiosidad y el deseo de aprender», reza el texto oficial. La jornada comenzará temprano. A las 11horas la autora Conchi Revuelta firmará ejemplares de su nuevo libro, 'La Siciliana', en la Librería Tantín (Avda. José Hierro, 10). A las 17h, y previa inscripción, se puede participar en el taller creativo 'Descubriendo el papel y su historia', en Artpapel (C/ Cisneros, 31). Y será entre esa hora y las nueve de la noche cuando se concentre la mayor cantidad de actividades. Tantín ofrece a las 18h un taller de nudos marineros para niños y niñas a partir de 7 años alrededor del cuento 'Las aventuras de Clara y el pirata Barbagata' y, a las 19h, la Librería Gloobal (C/ Cisneros, 103) propone un cuentacuentos con canciones en inglés del libro 'Terrible, terrible' de Gabriela Rubio. A esa misma hora, a las 19 horas, en Artapapel se podrá disfrutar de la charla 'El viaje del libro del papel a la imprenta. Un viaje apasionante a través del mundo de la encuadernación e impresión artesanal y, poco después, a las 19.30h, la programación concluye en la Librería La Vorágine (C/ Cisneros, 69), donde Lucía Llano (autora del podcast Libroteca) invita a un 'Viaje literario por librerías de América Latina'.