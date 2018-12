Feminismo más allá de Frida Kahlo María Bastarós, Nacho Segarra y Cristina Daura recorren la historia de las mujeres en el libro ilustrado 'Herstory' ÁLVARO SOTO Madrid Jueves, 20 diciembre 2018, 19:50

'Herstory' es un juego de palabras inglés, ya clásico, para tratar de acercarse a la historia desde un punto de vista femenino, así que el título 'Herstory: Una historia ilustrada de las mujeres' encaja perfectamente en la intención de los historiadores María Bastarós y Nacho M. Segarra y la ilustradora Cristina Daura, que han recorrido el feminismo desde su origen para darle color en este nuevo libro, publicado por la editorial Lumen.

«Queríamos plantearnos una visión diferente de la historia en la que cupieran otros sujetos femeninos, más allá de Margaret Thatcher, que en mi opinión, no tenía impronta feminista, y Frida Kahlo», explica María Bastarós. Así, 'Herstory' es también un recorrido por la diversidad racial que busca romper con la visión clásica.

«La historia la han escrito los hombres blancos, heterosexuales y de clase media alta y a nosotros se nos han enseñado lugares comunes. La historia de las mujeres ha sido trágica», apunta la creadora de la plataforma cultural feminista QuiénCoñoEs y colaboradora de entidades como el Centro Atlántico de Arte Moderno o el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, que plantea que el libro, «que es comprometido y surge del interior», busca «visibilizar a la mujer y sensibilizar en el feminismo».

Merit Path, la egipcia que, tres milenios antes de Cristo, fue la primera mujer científica; Mama Uqllu, fundadora del imperio inca; la escritora británica Mary Wollstonecraft, en el siglo XVIII o, más recientemente, la activista Asmaa Mahfouz, que propició la 'primavera árabe', son algunas de las mujeres de la historia que buscan resaltar los autores, que también recuerdan momentos de la historia en el que las mujeres han jugado un papel clave, como el ferrocarril subterráneo que permitía a los esclavos del sur de Estados Unidos huir al norte.

«Este libro presenta a las mujeres como agentes de la historia», insiste Segarra, que cree que se ha producido un gran avance del feminismo en los últimos 15 años. «Entonces el CIS preguntaba sobre el feminismo y obtenía índices de aprobación muy bajos. Ahora es una ideología a la que se adscriben muchas personas», señala este historiador y especialista de género, máster en Estudios Feministas por la Universidad Complutense.

«Yo soy crítica con cierto feminismo. Es muy fácil coger una foto de Frida Kahlo y explotarla en las redes sociales. Vender posters de Frida no es feminista», señala Cristina Daura, que alerta sobre otro fenómeno de la actualidad. «Hay una revolución feminista y una contrarrevolución», apunta ilustradora y dibujante de cómics, que ha publicado en medios como 'The New York Times', 'The New Yorker', 'The Wire', 'Businessweek', 'Süddeutsche Zeitung', 'Die Zeit', 'La Repubblica', 'El País' y 'Nobrow'.