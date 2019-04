El joven barquereño Eduardo Noriega Seijas mostró desde muy niño su interés por la lectura dentro de su amplio abanico de aficiones que con el paso del tiempo ha ido cultivando, desembocando en una producción literaria de relatos breves y escritos, como los que con asiduidad publica en este periódico, para llegar a su primera obra en forma de libro que bajo el título de 'Todos los días muere alguien' acaba de ver la luz.

-Para quién no le conoce ¿quién es Eduardo Noriega desde el punto de vista literario?

-Eduardo Noriega desde ese punto de vista no es nadie para el gran público. Mi producción literaria hasta ahora se reduce a relatos, casi todos sin mostrar a nadie, y algunos presentados a concursos de relatos, con éxito dispar.

-'Todos los días muere alguien' es su primera novela, ¿qué se puede contar de ella?

-Es una novela fantástica, de género, puesto que narra aventuras en una tierra inventada, luchas fratricidas entre clanes poderosos, algún personaje de aire mágico y que transcurre en un tiempo inventado. Y espero que entretenida.

-¿Y que es 'El libro Lacre 1' que aparece como subtítulo?

-Es el objeto de la búsqueda de uno de los protagonistas. Se trata de un libro perdido, con unos poderes fantásticos, capaces de trastocar todo ese mundo. Me gustó la idea de que lo que buscasen fuese un libro en un momento en el que la ignorancia y la fuerza dominaban.

-¿Habrá más entregas de la pareja protagonista?

-No lo sé. Esto es una aventura para mí, una prueba acerca de lo que mis historias son capaces de seducir a los lectores. Si logro interesar a alguien, supongo que habrá más entregas, porque no me gustan las historias inacabadas.

-¿Cuáles son sus influencias literarias?

-Para esta novela, tienen que considerarse como tales la narrativa fantástica que he leído: Tolkien, RR Martin, Rothfuss o Louise Cooper. Hay muchos más que me han calado hondo y que de algún modo se cuelan en lo que escribo, pero por decir uno que nunca defrauda, citaré a Eduardo Mendoza: «Hay tantos... no podría citarlos a todos».

-¿Cómo empezó en esto de la literatura?

-La lectura me gustó siempre, y aún sigue ahí. En cuanto a escribir, sería en el colegio, donde siempre encargaban a uno hacer redacciones, trabajos y cosas parecidas. Nunca me costó escribir, aunque yo me dedicase después a los números. Pero mi primer relato de cierta extensión lo escribí para el concurso de narración de Santo Domingo de la Calzada, en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Santander. Gané, por cierto.

-¿Qué le impulsa a escribir y enfrentarte al folio en blanco?

-La historia, el relato. En mi cabeza burbujean historias y ponerlas negro sobre blanco me resulta divertido, creo que tal vez porque hasta ahora lo he hecho sin ningún tipo de presión. Desde que decidí hacerlo ¿tenía un rato libre? pues escribía. Pero porque me apetecía, no porque tuviera que hacerlo.

-¿Planifica la historia al detalle antes de escribirla o la deja surgir sobre la marcha?

-Tengo claras las líneas principales del relato (de hecho, aun sin escribirlo todo, ya sé cómo acabará esta serie de 'El Libro Lacre'), pero sí es cierto que a medida que voy escribiendo surgen ideas, lugares, o incluso personajes que se van incorporando a la narración. Soy muy permisivo con lo que surge.

-¿Cómo ha sido la aventura de la edición?

-Compleja. Es un mundo totalmente nuevo para mí y supongo que la autoedición conlleva este trabajo que en una editorial al uso se haría de otro modo. Son muchos detalles los que hay que cerrar, en los que me han ayudado en la editorial, claro. Otras partes son totalmente mías, como los mapas que incluye el libro.

-¿Tiene programada la presentación de la novela, promocionarla o presentarla a algún concurso?

-Estoy dedicado a su promoción en estos días, tanto como sé. De hecho el Ayuntamiento me ha cedido el Auditorio para la presentación del libro el día 19 de Abril, festivo, a las 12:30. Es importante para mí que la presentación del libro sea en mi pueblo, San Vicente. En los concursos aún ni he pensado.