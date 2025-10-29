El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ana Lena ha vendido más de 250.000 ejemplares de sus novelas. DM

Ana Lena Rivera

Escritora
«En literatura no existe la zona de confort porque siempre hay algo que te remueve»

En 'La casa de los huéspedes', que la autora presenta hoy en El Corte Inglés, recorre 40 años de historia de España a través de mujeres «que sin pretenderlo acabaron siendo heroínas»

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Ana Lena Rivera, una de las voces más sólidas de la narrativa femenina actual, presenta hoy, a las 19.00 horas, en El Corte Inglés ' ... La casa de los huéspedes' (Grijalbo), una novela que recorre cuarenta años de historia a través de la vida de varias mujeres que aprendieron a convertir el dolor en fuerza. La autora asturiana, que vuelve a conmover tras 'Las herederas de la Singer' y 'La niña del sombrero azul' (ambas con Grijalbo), propone en su nueva obra «un puzle construido con la vida de muchas mujeres anónimas» que, sin pretenderlo, acabaron siendo heroínas.

