El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Lucía Simón Medina en su exposición en la Nave Sotoliva. Juanjo Santamaría

Lucía Simón Medina inaugura esta semana su primera muestra en la galería Juan Silió

La artista santanderina, que formó parte de la temporada de la Nave Sotoliva, exhibe desde el viernes '(Abstra-), (Extra-) (Distra-) CCIÓN', su pequeña retrospectiva

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 28 de octubre 2025, 01:00

Comenta

La coherencia de su discurso, el afán de investigación, la mezcla de técnicas y territorios, de lo interdisciplinar al dibujo experimental y la superación ... de la etiqueta de artista visual hacen de Lucía Simón Medina una de las creadoras que mayor atención merece. La santanderina fundamentó su proyecto artistico en la investigación estética centrada en la intersección entre lenguaje, matemáticas, movimiento, musicalidad y tecnociencia. Y en ella asoma la reflexión sobre dos similitudes y diferencias que categorizan el proceso artístico y la investigación científica: intuición y razón. Un trabajo que «incluye composiciones audiovisuales e instalaciones basados en notaciones numéricas dibujadas a mano». La santanderina, tras participar recientemente en la temporada de la Nave Sotoliva, regresa ahora para comparecer en su primera exposición en la galería Juan Silió. Bajo el epígrafe '(Abstra-), (Extra-), (Distra-) CCIÓN', la artista inaugura su propuesta el próximo viernes, día 31. La abstracción, la extracción y la distracción son solo algunos de los efectos que puede generar la tecnología. Simón Medina hace hincapié en que estos conceptos son también aplicables a las matemáticas, el lenguaje que vertebra y posibilita la tecnología. «Su andamiaje».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las obras y 47 accidentes en tres meses atascan a diario la autovía entre Santander y Torrelavega
  2. 2

    La infección del cántabro ingresado en Vietnam empeora y obliga a operarle de urgencia
  3. 3

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  4. 4

    Jeremy llama a la puerta del Mundial
  5. 5

    La A-67 sufrirá cortes hasta este viernes por el asfaltado de los túneles de Pedredo y Gedo
  6. 6

    Fallece Ochotorena, guardameta racinguista en la temporada 1995-96
  7. 7

    Detenido por tirar a una anciana al suelo y pisarle para robarle una cadena en un portal de la calle Alta
  8. 8

    La modificación del PGOU de Santander para crear 250 viviendas en El Campón, parada por un informe municipal
  9. 9 La esquela,el último comunicado oficial
  10. 10

    El coste del curso universitario en Cantabria varía entre los 3.500 y los 16.000 euros anuales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Lucía Simón Medina inaugura esta semana su primera muestra en la galería Juan Silió

Lucía Simón Medina inaugura esta semana su primera muestra en la galería Juan Silió