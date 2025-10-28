Lucía Simón Medina inaugura esta semana su primera muestra en la galería Juan Silió

La coherencia de su discurso, el afán de investigación, la mezcla de técnicas y territorios, de lo interdisciplinar al dibujo experimental y la superación ... de la etiqueta de artista visual hacen de Lucía Simón Medina una de las creadoras que mayor atención merece. La santanderina fundamentó su proyecto artistico en la investigación estética centrada en la intersección entre lenguaje, matemáticas, movimiento, musicalidad y tecnociencia. Y en ella asoma la reflexión sobre dos similitudes y diferencias que categorizan el proceso artístico y la investigación científica: intuición y razón. Un trabajo que «incluye composiciones audiovisuales e instalaciones basados en notaciones numéricas dibujadas a mano». La santanderina, tras participar recientemente en la temporada de la Nave Sotoliva, regresa ahora para comparecer en su primera exposición en la galería Juan Silió. Bajo el epígrafe '(Abstra-), (Extra-), (Distra-) CCIÓN', la artista inaugura su propuesta el próximo viernes, día 31. La abstracción, la extracción y la distracción son solo algunos de los efectos que puede generar la tecnología. Simón Medina hace hincapié en que estos conceptos son también aplicables a las matemáticas, el lenguaje que vertebra y posibilita la tecnología. «Su andamiaje».

A modo de pequeña retrospectiva, la artista «nos tiende la mano para acceder a la complejidad de los números primos y el azar desde otro lenguaje, la plástica. Sus representaciones juegan con códigos más asequibles (dibujo, color, forma, ritmo...), aportando pistas que ayudan a visualizar el mundo matemático de otro modo, generando belleza». En sus últimos trabajos, Lucía Simón «habla de la parte material de la tecnología y del inconsciente que, al igual que los sueños -que ocupan un tercio de nuestra vida-, trabaja también a partir de datos. Cuando soñamos, se unen los datos que recibimos en la vigilia con los ya preexistentes en nuestra memoria, y todos ellos son seleccionados y organizados en creativas 'imágenes' según parámetros que siguen siendo realmente un misterio para nosotros». La creadora se sirve del arte «para reflexionar sobre el lenguaje tecnocientífico y reflejarlo desde un lenguaje distinto, gráfico y creativo. Nos plantea los límites de la matemática para describir y explicarlo todo, sugiriendo que ningún lenguaje en exclusiva es capaz de hacerlo».

La también educadora Lucía Simón Medina (Santander, 1987), que vive y trabaja en Viena, explora, a través del dibujo a mano, los límites del lenguaje, los procesos de pensamiento y las temporalidades geológicas, biológicas y computacionales. Además, investiga la relevancia de la estética en la búsqueda de lo invisible que se encuentra en el corazón de la minería de datos y la economía geopolítica de la que surge.