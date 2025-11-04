Madorrán abre la Pandemia Filosófica con 'Seres necesitados en un planeta vivo' La pensadora y profesora, que planteará sus preguntas en el contexto «amenazante de la crisis ecosocial», inicia la sexta edición de las charlas en el Centro Cívico Tabacalera

Guillermo Balbona Santander Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

La pensadora Carmen Madorrán Ayerra inaugura la sexta edición de Pandemia Filosófica, iniciativa que pretende acercar el pensamiento filosófico a la ciudadanía con reflexiones en torno a temas de actualidad. Iván de los Ríos Gutiérrez y Remedios Ávila Fernández serán los protagonistas de los otros dos encuentros programados para esta semana. Todas las charlas se celebrarán en el Centro Cívico Tabacalera a las 19.30 horas con entrada libre, si bien el encuentro con Iván de los Ríos está dirigido específicamente a estudiantes de bachillerato que necesitarán inscribirse previamente.

Bajo el epígrafe 'Seres necesitados en un planeta vivo' Carmen Madorrán protagoniza la charla inaugural de esta iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Santander con el apoyo de Panacea. En ella planteará cuestiones filosóficas como «¿Qué necesitamos los humanos para aspirar a la vida buena? ¿Necesitamos todos lo mismo o depende del lugar y tiempo en que vivamos? ¿Hay necesidades verdaderas y otras falsas, o creadas?». Esta doctora en Filosofía vinculará todas esas preguntas al contexto «amenazante» de la crisis ecosocial.

«El enorme desafío que impone la crisis ecosocial, que tiene una dimensión social y otra ecológica, nos obliga a situar la pregunta por las necesidades humanas: ¿Cómo nos haremos cargo de las necesidades humanas sin chocar con los límites del planeta?», explica Madorrán quien tratará de acercarse a todas esas preguntas de la mano de las aportaciones de quienes las han pensado antes, «sin dar la espalda al hecho de que habitamos un planeta vivo, con sus limitaciones y en el que no estamos solos«, añade.

Carmen Madorrán es profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid, donde ejerce como coordinadora del grupo de investigación en Humanidades ecológicas. Además, es autora de numerosos artículos y capítulos de libro, participa en proyectos de investigación nacionales e internacionales y organiza actividades de investigación y transferencia del conocimiento, fundamentalmente relacionadas con la reflexión política y moral contemporánea en el contexto de la crisis ecosocial.

Mañana miércoles, Iván de los Ríos Gutiérrez ofrecerá un taller práctico dirigido a estudiantes de Bachillerato en torno a una pregunta muy epicúrea: «¿El placer es siempre un bien?». De los Ríos es profesor de filosofía y subdirector del departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid y sus publicaciones se centran en el terreno de la filosofía antigua y en su rendimiento en el pensamiento contemporáneo, así como en la dimensión filosófica de la narrativa literaria y audiovisual.

Esta primera semana de programación se cerrará el jueves con la catedrática de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, Remedios Ávila Crespo que impartirá la conferencia 'Las pasiones trágicas. Tragedia y filosofía de la vida'. La filósofa tratará de desentrañar las razones por las que la contemplación de la desdicha y el infortunio ajenos suscita tanto interés una cuestión, según explica, «relacionada con un aprendizaje, con un conocimiento de aspectos esenciales de la existencia: la tragedia nos ofrece una sabiduría de la vida. En tal aprendizaje juegan un importante papel el miedo y la compasión, consideradas desde antiguo las dos pasiones trágicas por excelencia». La sexta edición de Pandemia filosófica, no obstante, continuará la próxima semana con Fernando Broncano que ofrecerá la ponencia 'Los límites éticos de la inteligencia artificial.