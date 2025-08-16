'Manuel Mur Oti: Poética del melodrama', nuevo ciclo de la asociación Cineinfinito

Guillermo Balbona Santander Sábado, 16 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

«Yo hago cine porque amo al cine como a una mujer, porque me doy a ese cine como a una pasión». Las palabras son del poeta, dramaturgo, novelista y cineasta, el gallego Manuel Mur Oti, apodado desde su debut el Genio, considerado una de las figuras más deslumbrantes del cine español de los años cincuenta. Ahora la asociación Cineinfinito ha programado, desde el lunes, en el centro cultural Doctor Madrazo el ciclo 'Manuel Mur Oti: Poética del melodrama'. Son cuatro películas que se proyectan los días 18, 19, 22 y 2, a las 19.00 h. La entrada será libre hasta completar el aforo. La figura de Manuel Mur Oti (Vigo, Pontevedra, 1908 - Madrid, 2003) ocupa un lugar singular. Cineasta «apasionado, intuitivo y formalmente audaz», supo convertir el melodrama -a menudo relegado por la crítica como género menor- en una poderosa herramienta expresiva. En sus manos, el exceso emocional «se transforma en estilo, y la tragedia íntima se vuelve destino colectivo».

Este ciclo propone una mirada al universo de Mur Oti a través de cuatro de sus películas más representativas: 'Cielo negro'(1951), 'Condenados' (1953), 'Orgullo' (1955) y 'Fedra' (1956). Lejos de ser meros ejercicios de sentimentalismo, estos filmes revelan una concepción estética radical: el uso expresivo de la luz y la sombra, la fuerza simbólica de los paisajes, la puesta en escena de cuerpos al límite del sufrimiento y el deseo.

Mur Oti articula una 'poética del melodrama, que bebe del romanticismo trágico, del expresionismo visual y de una España profundamente marcada por la represión moral y social. Sus personajes no viven, arden. En sus películas, la emoción no se representa: se experimenta. La selección incluye tanto adaptaciones literarias -como la reinterpretación libre de la tragedia griega en Fedra- como relatos originales, siempre filtrados por una sensibilidad extrema, casi febril. Cada plano es una declaración de intenciones, «una apuesta por un cine total, visceral y comprometido con la intensidad de lo humano».

Temas

Cine