Marta Delmont abre la cuarta edición de 'Cajas de Música' en la sala Groucho

La cercanía, la diversidad, el pequeño formato se conjugan en una propuesta periódica que regresa hoy a la capital cántabra: la cuarta edición del ciclo musical organizado por la compañía Los huesos de Portobello, que se desarrolla este otoño en Santander. Son las 'Cajas de Música 2019'. Seis conciertos de otros tantos artistas que se sucederán durante el presente trimestre en las salas santanderinas. El ciclo regresa a la Sala 2 del Cine Groucho, sito en Cisneros, en una edición con un programa configurado por músicos nacionales e internacionales, caso de Marta Delmont (Barcelona), Virginia Maestro (Linares), Marianna D'Ama (Abruzzo), James Eleganz (Rennes) Andrew Combs (Texas) y Ziggy's Band (Santander). Una propuesta de octubre a diciembre, el primer y tercer lunes de cada mes, siempre en horario de nueve de la noche. Desnudar las canciones siguen siendo las señas de identidad del ciclo organizado por Los Huesos de Portobello. «Una apuesta dirigida a un público exigente, inquieto y melómano. Artistas emergentes y veteranos en formato acústico, propuestas nacionales e internacionales con origen en diferentes ciudades»: Oporto, Coimbra, Gijón, Belfast, Barcelona, Roma, Melbourne, Trieste, Bilbao, Londres, Nueva York, Madrid, Dublín, Nápoles, Granada... siempre con un único destino, Santander.

Diferentes nacionalidades, diferentes idiomas y un único lenguaje: la música. Las entradas, con un coste fijo de diez euros, podrán adquirirse en la taquilla del cine Groucho el día de cada concierto una hora antes de su inicio.

PROTAGONISTAS uHoy El ciclo arranca con la artista Marta Delmont. Los conciertos son a las 21.00 h. u21 de octubre Virginia Maestro presenta su nuevo álbum 'Del Sur'. u4 de noviembre Marianna D'Ama es una de las voces más fascinantes de la costa oeste italiana. u18 de noviembre James Eleganz, excantante de Sucess, presenta 'The only one'. u2 de diciembre Andrew Combs navega entre el country-soul de los años 70 y la canción pop. u16 de diciembre Ziggy's Band, un tributo a David Bowie y Bob Dylan.

Las salas Groucho subrayan su intención de seguir ofreciendo actividades paralelas a las proyecciones semanales de estrenos de cine de autor y social. Desde hace cuatro años, fecha de su reapertura, una de las propuestas habituales es la musical. Con 'Cajas de música' la oferta apuesta por la calidad y la alternativa a otras programaciones.

El ciclo se abre hoy con Marta Delmont. Tras el buen sabor que dejó con su anterior y laureado trabajo, 'Silver Blaze' (producido por Joana Serrat), ahora llega con 'Landlords' (Great Canyon Records). Un gran paso en su prometedora carrera. Sin perder de vista los referentes que prevalecían en su antecesor -de Gran Parsons a Ryan Adams-, en 'Landlords' se desmarca del folk americano más clásico para arriesgar con un sonido más ambicioso, más personal, adentrándose en atmósferas más complejas plagadas de arreglos impecables. Delmont es una de las artistas emergentes más destacadas del año. Con el apoyo unánime de los medios, tanto nacionales como internacionales, ha formado parte de la programación de festivales como Acústica o Primavera Sound.

Por su parte, el nuevo álbum de Virginia Maestro, 'Del Sur', está marcado por la americana, los sonidos fronterizos, el folk y la música popular latinoamericana. De Antonio Machín a Lucinda Williams pasando por Lindi Ortega, Rosanne Cash, Mon Laferte, Jorge Drexler o Natalia Lafourcade. Virginia viajó a Nashville para grabar 'Del Sur' junto al norteamericano Colin Linden. Linden, aparte de su faceta como músico -en la que ha acompañado en directo a Bob Dylan y grabado junto a artistas como Lucinda Williams, Rossane Cash, Emmylou Harris o The Band-, es productor, director musical y compositor. 'Del Sur' se compone de doce canciones, diez en español y dos en inglés (en las cuales vuelve a colaborar con Kate Bowen), y en las que conserva el estilo de la estética y el sonido americano intactos.

Marianna D'Ama para 'Huesos de Portobelo' es una artista poliédrica. Sincera y visceral en la forma y el contenido, auténtica. Es una de las voces más fascinantes de la costa oeste italiana que hará las delicias de los fans de PJ Harvey, Amy Winehouse y Courtney Love. Muestra de ello son 'Dolls', 'Lewis' y 'Monkey', prensados todos ellos en un EP homónimo grabado en Na-Na Tapes Records. En esta gira será el multiinstrumentista Davide Grotta quien le acompañará en directo.

El excantante de Success, James Eleganz, visita Santander en formato dúo para presentar 'The Only One' (ZRP Records), diez variantes sobre el amor maldito y autodestructivo. Un ambicioso patrimonio de clásicos del rock y del folk (Bob Dylan, Lou Reed, Townes Van Zandt...). Su primer álbum en solitario lo ha grabado junto a Toby Dammit, percusionista y arreglista que trabajó con Iggy Pop y que actualmente lo hace con Nick Cave & The Bad Seeds. James Eleganz posee un estilo muy personal, escenificando como sólo él sabe la extravagancia moderna de su mundo interior.

Con Andrew Combs (Texas) sobran las presentaciones. Los organizadores lo describen como uno de los cantautores más poéticamente dotados de su generación. «Con un estilo que se mueve entre el country-soul 70's y la canción pop, se ha codeado con lo más granado de la industria americana, y su estilo y su voz ya ha sido equiparado al de grandes singer-songwriters americanos como Parsons o Hiatt». La atención hacia Andrew Combs comenzó con el lanzamiento de su aclamado debut, 'Worried Man' en 2012. El disco ha sido objeto de una reedición de lujo este mismo año, demostrando que Combs sigue siendo uno de los jóvenes compositores y cantantes más poéticamente dotados de su generación.

Finalmente, el ciclo se cierra con el legado de los sesenta y setenta de David Bowie y Bob Dylan a través de la presencia de Ziggy's Band. Santander rinde tributo a estas dos figuras del rock a través de sus canciones emblemáticas.