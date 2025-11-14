El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La cantante Encarnita Polo. R. C.

Muere a los 86 años Encarnita Polo, autora de 'Paco, Paco, Paco'

La artista, una figura clave de la música pop y la copla de los años sesenta y setenta, ha fallecido este viernes en Ávila; su hija solicitó respeto y privacidad para la familia en estos momentos difíciles

Miguel G. Casallo

Viernes, 14 de noviembre 2025, 21:13

Comenta

La cante y actriz, Encarnita Polo, autora del emblemático tema 'Paco, Paco, Paco', ha muerto a los 86 años en Ávila, según han confirmado fuentes próximas a su familia. Su hija, Raquel Waitzman Polo, ha comunicado la noticia y ha solicitado que se respete la privacidad del entorno en este momento tan delicado.

Encarnita Polo se despide dejando una huella imborrable en la escena de la música pop y la copla de los años sesenta y setenta, gracias a su voz, carisma y un éxito que trascendió generaciones. Desde muy niña comenzó su trayectoria artística: con solo diez años ganó un concurso radiofónico, y a los doce se trasladó a Barcelona para dedicarse profesionalmente a la canción. Su carrera despegó en los años 60, cuando participó en programas de Televisión Española y se consolidó como una voz renovadora del pop y la copla.

Durante su estancia en Italia trabajó junto a figuras como Claudio Villa y Gigliola Cinquetti, e incluso actuó en el cine: participó en la comedia musical Scaramouche, con Domenico Modugno. De vuelta en España, unió su vida profesional con la personal cuando se casó con el compositor argentino Adolfo Waitzman en 1969, con quien tuvo a su hija Raquel.

.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El profesor investigado por contactar con menores les ofrecía «cien euros por liarnos»
  2. 2

    La jueza acuerda el ingreso en prisión de las condenadas por coacciones en Sierrallana
  3. 3

    El fiscal pide inhabilitar 12 años al exalcalde de Santillana por un delito de prevaricación
  4. 4 Unos exquisitos buñuelos de calabaza, típicos de estas fechas
  5. 5

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  6. 6 Boluda nombra al cántabro Daniel Berasategui director corporativo para la Zona Norte
  7. 7

    Buruaga: «Por fin llegan las máquinas a La Engaña»
  8. 8

    Un incendio de plumeros sorprende a primera hora de la mañana a los conductores en el puente del Pctcan
  9. 9

    Segundo atraco con arma de fuego en Torrelavega en apenas 24 horas
  10. 10 Ya no quedan incendios activos en la región

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Muere a los 86 años Encarnita Polo, autora de 'Paco, Paco, Paco'

Muere a los 86 años Encarnita Polo, autora de &#039;Paco, Paco, Paco&#039;