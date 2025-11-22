El mundo poliédrico de Peridis, memoria testimonio y novela, recala en el Ateneo

Guillermo Balbona Santander Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

«El tesoro no es material, sino la suma de las personas que hicieron posible este sueño hecho realidad». Arquitecto, humorista, dibujante, escritor, divulgador del patrimonio, creador de la Fundación Santa María, director de la Enciclopedia del Románico e impulsor de proyectos de creación de empleo. Es José María Pérez, Peridis, el viñetista, que ha dibujado medio siglo de la política nacional, entre la crónica y la caricatura, funde ahora memoria, narración y testimonios en su nuevo libro, «la novela de su vida». 'El tesoro del convento caído', que acaba de ver la luz, será presentado hoy, desde las 19.30 horas, en el Aula de Cultura de El Diario, en su sede del Ateneo de Santander.

En este libro, tal como avanzó este periódico, «con su peculiar estilo, bienhumorado y sabio, con una pizca de fantasía y mucho, muchísimo sentido del humor, el pequeño José María, pero también el Gran Peridis, realiza un repaso vital desde su infancia rural en la montaña palentina durante la posguerra». Y traza una huella homenaje de todas aquellas personas que ayudaron y se dejaron ayudar, que cambiaron su vida a la vez que participaban en la restauración de monumentos y comarcas, «pero también de todo un país que por primera vez en su historia miraba al futuro con esperanza...».

En el Aula del DM, arropado por amigos y colaboradores, el perfil poliédrico de Peridis asoma hoy a partir de una historia que empieza como un cuento de hadas: «Hace más de setenta años, en otro tiempo y, desde luego, en otro mundo». «El pequeño José María aprende la primera de una serie de lecciones que le acompañarán toda la vida: se recoge lo que se siembra». Y él, José María Pérez, «animado por un entusiasmo sin límites y una capacidad de trabajo homérica, sigue siendo un sembrador incansable».

'El tesoro del convento caído' (Espasa) tiene como eje vertebrador la convicción de que «el patrimonio no pertenece al pasado, sino a la comunidad que lo cuida». Peridis recuerda cómo el convento de Santa María la Real, abandonado durante décadas, logró renacer gracias a la implicación vecinal, la educación y la cooperación entre instituciones y ciudadanos.

En su novela habla asimismo de las Escuelas Taller, el monasterio y el románico que nos reconecta con un modo de vida basado en la comunidad y el equilibrio con la naturaleza. La Enciclopedia del Románico, culminación del proyecto, representa la victoria de la cooperación frente al olvido. Como subrayó tras la publicación del libro hace apenas un mes, «tenemos que volver al origen para encontrar nuestra salvación como sociedad». A juicio de Peridis, «lo tenemos al alcance de la mano, pero necesitaremos desarrollar la inteligencia de nuestras manos de modo polivalente: la mano cálida, la mano abierta, la mano hábil, la mano inteligente, la mano generosa». Doctor honoris causa por las universidades de Valladolid y Alcalá de Henares, recibió el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales en 2018. Es autor de diversos libros sobre humor, sátira política y divulgación de arte como 'La luz y el misterio de las catedrales' (2012). En 2014 obtuvo el Premio de Novela Histórica Alfonso X el Sabio con 'Esperando al rey'. En 2020 recibió el Premio Primavera de novela por 'El corazón con que vivo' y, tres años más tarde, publicó 'El Cantar de Liébana'. En el sello editorial cántabro Valnera publicó la pasada primavera 'Maldito prusés', libro configurado por cerca de 350 tiras de Peridis que retratan el procés catalán.