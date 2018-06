«El funk es como el pil-pil: buen producto, mimo y mucho meneo» Priscilla Band presenta en la Sala Niágara su disco, 'Xalala Kale en directo' grabado durante la Semana Grande de Bilbao PILAR GONZÁLEZ RUIZ Santander Miércoles, 20 junio 2018, 15:01

El pasado agosto vivieron una fiesta por todo lo alto y pusieron a 5.000 personas a bailar a ritmo de funk en plenas fiestas de la Semana Grande de Bilbao. Semejante momento merecía ser recordado y por ello Priscilla Band grabaron un DVD con ese directo con el que ahora están de gira. Tras una parada inicial en casa, la segunda será este sábado en Santander (Sala Niágara, 23.00 horas). La ocasión perfecta para ver a estos nueve músicos en su estado natural y efervescente sobre un escenario.

- ¿Qué les ha llevado a optar por este nuevo material en directo?

- Siempre hemos tenido claro que Priscilla Band somos una banda de directo y queríamos plasmarlo en un formato de audio y vídeo. Y la ocasión era perfecta cuando nos invitaron a tocar en las fiestas de Bilbao, en nuestra casa y nuestra plaza favorita. Un concierto muy especial que tenía que ser grabado para que el máximo número de gente pudiera conocer eso a lo que llamamos fonk. El DVD, aparte de la música, aporta un show de más de 17 músicos encima del escenario haciendo bailar a 5.000 personas en nuestro querido 'botxo'.

- Señalan que es un homenaje a James Brown y su banda. ¿Es su figura referencial?

- James Brown y los JB´s, su banda más representativa, es una de nuestros grandes inspiraciones. Por ello en el concierto y en el DVD hicimos un set de canciones tributo al 'Padrino del Soul' en el décimo aniversario de su muerte. Y para ello contamos con unos colaboradores/as de lujo: Miki y Mayka Edjole (de Sweet Vandals), Alberto Anaut y Roger Fullosoul de Slingshots. Pero también aparte de James Brown y JB´s hay muchas bandas que nos han influido para llegar a componer lo que nos gusta; deep funk, old school. Otros ejemplos serían: The Metters, Sly & Family Stone, The Dap Kings y todo lo que sale de su factoría Daptone Records, Bobby Bird, Rufus Thomas, …

- Y si tuvieran que señalar a una figura del territorio más cercano que les haya influido, ¿quién sería?

- Pues por aquí hay muy buen nivel de funk y soul, y entre muchos destacamos a The Sweet Vandals, como banda pionera del funk en España y The Slingshots de Barcelona. Si ya nos vamos a nivel Europeo, nos encantan bandas como Shaolin Temple Defenders y Captain Mercier (francesas), y los Speedometer y New Master Sounds ( ingleses) que hacen una reinvención exquisita del sonido y ritmos funk-groove old school.

- ¿Hay circuito para las bandas de su estilo?

- Este estilo y la música negra en general cada vez va teniendo más adeptos, salas especializadas, festivales… Cierto es que no está al nivel del circuito de otros estilos, pero creemos que va en aumento y que cada vez hay más organizadores de fiestas, locales y festivales se van animando a apostar por ello. Aún así, la música negra sigue siendo underground y ello tiene su encanto.

- Girar con una banda de nueve personas no parece sencillo hoy por hoy…

- Uff sí… Es complicado cuadrar horarios, 9 vidas diferentes, familias, amigos, parejas … Pero merece la pena, y nuestra gente nos apoya. Además cuando estamos en la furgo, música y carretera, nos lo pasamos muy bien. Y nos gusta conocer nuevas ciudades y pueblos para que escuchen la palabra del fonk. ¡Alabado sea!

- Han optado por la autoedición. ¿Necesidad o elección?

- Esta nueva era digital ha hecho caer a las discográficas y las que subsisten no invierten en proyectos musicales como antes. Ahora las discográficas se han reinventado para sacar el dinero de los músicos: ofrecen servicios de gestión a las bandas, marketing, promoción, producción de cds, publicidad… todo previo pago y a cambio de sacar con su sello. En definitiva su negocio ahora es vender a las bandas lo que antes como sello discográfico hacían gratis e incluso se pagaban en los contratos.

- Y decidieron salirse de ese modelo

- Nosotros optamos por otro camino donde tenemos el derecho de elegir qué queremos hacer y sobretodo cómo. Con la de herramientas que hoy están a disposición de los músicos elegimos lo que queremos hacer y todo el proceso. No es un camino fácil, hace falta menearse y comprometerse, lo que da más sentido a tu obra por no ser unos artistas 'acomodados' con toda una maquinaria mediática detrás.

- Tienen un show cuidado, al estilo de la vieja escuela cuando se cuidaba el espectáculo en conjunto. ¿Creen que es una tendencia a la baja?

- Creemos que cada vez hay más bandas que cuidan la estética y trabajan los espectáculos. Es muy buen síntoma de que la calidad va en aumento. Nosotros siempre hemos tenido muy claro que la estética funk es una parte importante de nuestra seña de identidad. El show que ofrecemos lleva parte meditada e improvisada a partes iguales, siempre tratando con mimo al público con el que interactuamos y la imagen de banda que somos.

- Cantabria será el segundo lugar donde presentarán el resultado de esa grabación en directo. ¿Cómo suele ser la acogida aquí?

- ¡Muy buena! Es la tercera visita que vamos hacer y elegimos presentar el DVD en Santander porque siempre hemos tenido excelente acogida de los paisanucos y parece que ahí les gusta el fonk en la tierruca.

- Reinventar un género que tiene ya tantas décadas a sus espaldas, ¿qué receta tiene?

- Como somos de buen comer, el secreto es como en una buena salsa pil-pil. ¡Buen producto, mimo y sobretodo… mucho meneo!