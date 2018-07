«Hay mucha gente que sólo va a Miami a exhibirse» Hugo Castejón, en una imagen de archivo. Hugo Castejón Afincado en la capital de la música latina, dejó su profesión de economista para dedicarse a la canción. Reniega de los discos y prefiere lanzar «un single tras otro» DANIEL ROLDÁN Madrid Domingo, 22 julio 2018, 01:15

Hugo Castejón nació en Oviedo y creció en Madrid. ¿El año de nacimiento? Un pequeño misterio con el que juega y no quiere desvelar. Prefiere la confusión. Comenzó, de joven, en la música aunque al final aparcó su afición. Prefirió ir a la universidad y estudiar Económicas. Hace cinco años, Castejón, que fue novio de Marta Sánchez (ni una sola palabra sobre ella, un tema que evita en las entrevistas, ni sobre posibles romances actuales), decidió romper con su vida y convertirse en cantante. Una decisión arriesgada pero de la que no se arrepiente en absoluto. Instalado gran parte del año en Miami, reniega de los discos y apuesta por singles de música latina, tanto en español como en inglés, con algo de electrónica.

- 'Ayer la vi', su último single, roza los tres millones de visitas en YouTube. ¿Mira todos los días si han aumentado las visualizaciones de su última canción?

- Prefiero no mirar esas cosas, aunque es un subidón cuando el mánager te dice que has llegado a una cifra.

- Una canción sobre un hombre que se encuentra con una mujer a la que le fue infiel, vuelve a sentir algo por ella y al final le acaba pidiendo perdón por todo lo que hizo. ¿Purgó algún pecado con la letra?

- Alguno sí, la verdad. Tampoco es un mensaje que quiera lanzar a una persona concreta. Es solo una historia, pero sí que es necesario para mí haber vivido una situación similar para poder contarla. Todas las canciones son personales.

- Lleva cinco años en el mundo de la música y ha publicado otras tantas canciones, tanto en inglés como en español. ¿Para cuándo un disco?

- Me gusta trabajar más con el single. En este tipo de música latina hay muy pocos discos. Yo prefiero sacar singles en los que creo totalmente que tener temas metidos en un disco con los que no estoy convencido. Ahora las cosas en el mundo de la música pasan más rápido que antes. Esa inmediatez de sacar un single tras otro te permite plasmar tus ideas de forma más rápida.

- Empezó tarde en el mundo de la música. Según donde mire nació en 1970 o en 1978, ¿algún año es correcto?

- Ninguno. Si existe esa confusión, mejor (risas).

- Pero sí comenzó tarde con su carrera musical.

- Es verdad. Empecé con la música en la universidad de forma amateur, pero luego me puse a estudiar Económicas, con muchas dudas porque la música me atraía mucho. No me arrepiento de la decisión que tomé. Hay que hacer en la vida lo que te apetezca en cada momento.

- ¿Ser economista ayuda en la música?

- En determinados casos, pero te pueden engañar igual (risas). A mí me tangaron hace menos de cuatro semanas. Este mundo, como la política, no es diferente a otros. Hay personas que son honradas y otros que son unos chorizos.

- ¿Sigue prefiriendo las páginas salmón a la prensa rosa?

- Si tengo que elegir me gustan más las blancas, luego las salmón y por último la prensa rosa.

- Gran parte de los cantantes latinos están en Miami. Por favor, dígame algo malo de esa ciudad.

- Miami puede llegar a ser una ciudad muy superficial. Cuando llegas de primeras no lo ves, pero si llevas un tiempo allí lo ves muy claro. Hay mucha gente que sólo va a la ciudad a exhibirse, con coches que alquilan por 2.000 dólares la hora para aparentar que lo tienen cuando no es así. También te digo que Miaimi tiene lugares culturales muy interesantes.

- Y es el centro de la música latina.

- Por supuesto. Aquí pasa todo, es la capital musical latinomaericana. Pero también puedes levantarte y darte un paseo por la playa todo el año con buen tiempo. Eso suple la superficialidad (risas).