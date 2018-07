«Mi padre quería que fuera un guitarrista como Andrés Segovia» 02:19 Javier Vargas, durante su paso por Madrid, antes de emprender su gira con la Vargas Blues Band. / Alberto Ferreras Javier Vargas publica 'King of latin blues', un álbum que recopila «lo mejor» de los 30 discos grabados durante tres décadas J. LUIS ALVAREZ Madrid Domingo, 15 julio 2018, 01:40

Más de 3.000 conciertos, 30 discos y toda una vida «experimentando con la música». Así es Javier Vargas (Madrid, 1959), líder de la Vargas Blues Band, una leyenda de la música en española que acaba de publicar 'King of latin blues' y ya tiene en su poder el octavo disco de platino por vender más de 300.000 ejemplares de toda su discografía, algo inédito dentro del blues. Una carrera que comenzó con su primer álbum 'All around blues' en 1991.

Javier Vargas aglutina en su música, que expresa a través de su guitarra -de manera especial con una Fender Stratocaster-, «todas las influencias que he tenido a lo largo de mi carrera, primero con el fondo del rock argentino, luego con el tango y la bosa nova, los ritmos caribeños, unos sonidos que fueron formando parte de mi universo musical». Pero siempre sin perder el blues, «que ha sido la base de mi música».

En este nuevo disco cuenta con la colaboración especial de John Byron Jagger, sobrino del líder de los Rolling Stones Mick Jager, que interpreta el tema 'Don't let the children cry', primer sencillo del álbum. Con piezas remasterizadas o vueltas a tocar, este doble álbum sirve tanto como carta de presentación de la Vargas Blues Band como de pieza de colección para los seguidores del grupo, dado que cuenta con 29 temas que muestran su evolución.

Vargas quiere hacer «una parada» como compositor con 'King of latin blues'. «A partir de ahora voy a dedicar más mi carrera al directo. Es el momento de que la gente disfrute de todo lo que he sembrado», afirma.

Y es que Javier Vargas es un artista de largo recorrido. Como muchos otros músicos, la culpa de su afición la tuvo su padre al regalarle el instrumento, «aunque yo tenía claro desde muy pequeño a lo que quería dedicarme», asegura. Le regaló antes de cumplir los diez años una guitarra española, «aunque yo quería una eléctrica, pero él la asociaba en esos años a las drogas, al rock and roll, la mala vida, Jimmy Hendrix… Primero quería que fuera un guitarrista de música de flamenco o clásica como Andrés Segovia, pero mi camino no siguió por esos derroteros. Tarde o temprano me busqué una eléctrica y me fui directamente a Freddie King, los Rolling Stones, a la música del diablo».

Nacido en España, criado en Argentina, y crecido en Venezuela, saltó a Estados Unidos para conocer más de cerca la música que se hacía. «En esos años tenías que vivir la música a pie de calle, no como ahora que tienes internet y la información la puedes conseguir en tu casa con el teléfono móvil», explica Javier Vargas. Estuvo dos años en Nashville (Tennessee) , meca del rock sureño y el country, pero él buscaba el blues y el rock puro. Allí vio a Muddy Waters o Roy Buchanan y conoció a Steve Hunter, guitarrista de Lou Reed y Alice Cooper.

Cuatro años después decidió viajar a España, «aconsejado por mis padres». Era 1978, en plena Transición y con la movida madrileña en pleno auge. «Era una escena musical muy interesante, una vida nocturna muy salvaje y lo que quería era pasármelo bien y divertirme», recuerda. Pero pronto tuvo la oportunidad de formar parte de la banda de Miguel Ríos, «a quien le enseñó un demo con canciones que había hecho y que luego pasaron a ser parte de su repertorio como 'Un caballo llamado muerte' o 'Rockero de noche' y compuse con él 'Generación límite' o 'El laberinto'». Luego pasó a la Orquesta Mondragón y su 'Bon Voyage'.

En 1991 montó por fin su grupo, la Vargas Blues Band. Ha sido una trayectoria en la que no dudó en unir su guitarra tanto a 'monstruos' del rock como a figuras de la música latinoamericana, entre los que están Chris Rea , Glenn Hughes (Deep Purple), Jack Bruce (Cream), Larry Thurston (Blues Brothers), Carlos Santana, Raimundo Amador, Andrés Calamaro, o el rockero-futbolista German 'Mono' Burgos.

Ahora, la Vargas Blues Band inicia en breve una gira para llevar por España con 'King of latin blues'.