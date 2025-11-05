El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Momento en el que Rosalía desveló en Madrid la portada de su nuevo trabajo. EP

El nuevo disco de Rosalía se filtra entero a 48 horas de su publicación

El trabajo de la catalana está circulando por las redes sociales después de que este martes ya se publicara por error una canción

C. P. S.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:10

Comenta

El disco de Rosalía, que estaba previsto que viera la luz este viernes, se ha filtrado entero a través de las redes sociales. Se trata de una filtración que llega después de que este martes se publicara en Spotify por error 'Reliquia', una de las canciones del álbum. Ahora ha sido a través de Telegram donde ha aparecido publicado el trabajo completo.

El lanzamiento de la catalana se está viendo envuelto en una sucesión de polémicas. A finales de octubre, Rosalía organizó el evento en el que desveló la portada del nuevo trabajo y por el que el Ayuntamiento de Madrid anunció que investigaría lo ocurrido tras colapsar Callao ante la gran afluencia de gente.

La cantante ya publicó el primer avance del nuevo disco, 'Berghain', junto a Björk e Yves Tumor, el pasado 27 de octubre, tema que ya ha alcanzado más de dos millones de visualizaciones en YouTube desde su estreno y ha llegado a las 23 millones de reproducciones en Spotify.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

