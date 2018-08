La Orchestra of Age of Enligthenment cierra el ciclo de Música Barroca del FIS La formación inglesa Orchestra of the Age of Enligthenment protagoniza la velada muscial en la sala Argenta.: / FIS La inmersión de la formación inglesa en la 'Música acuática' de Häendel, más arias y suites del compositor alemán y de Telemann, en una velada con la voz de Katherine Watson GUILLERMO BALBONA Santander Domingo, 19 agosto 2018, 11:01

La formación inglesa Orchestra of the Age of Enligthenment, la voz de la soprano Katherine Watson y Air Dúo son los nombres propios de la jornada musical de este domingo en el Festival Internacional de Santander. Palacio de Festivales y Marcos Históricos se reparten las citas de las veladas dominicales. El FIS inicia mañana la última semana de esta 67 edición con nueve convocatorias en perspectiva, jornadas marcadas por la expectación que han despertado las tres grandes propuestas sinfónicas.

La cita del martes con la prestigiosa orquesta de Hamburgo, la NDR Elbphilharmonie Orchester, que ha cambiado recientemente su denominación y ha abierto un nuevo capítulo en su historia con su traslado a la nueva sala Elbphilharmonie, su actual sede artística. La formación alemana ofrecerá un concierto, bajo la batuta de su principal director invitado Krzysztof Urbański, que tendrá como solista al barítono alemán Christian Gerhaher.

La segunda propuesta es la del director Yannick Nézet-Séguin al frente de Rotterdams Phiharmonisch Orkest, con la que ha desarrollado un interesante trabajo como titular y de la que se despide este año, que ofrecerá en Santander el jueves su lectura de la Sinfonía Romántica de Bruckner.

Y la clausura, ya el sábado, con la Budapest Festival Orchestra bajo la batuta de su director Iván Fischer. Considerada como una de las diez mejores orquestas del mundo, esta formación volverá al festival, después de dos años, dirigida de nuevo por su líder y fundador.

El conjunto especializado en instrumentos de época está dirigido por Laurence Cummings

Hoy domingo el programa que afrontará la Orchestra of Age of Enligthenmenten en la sala Argenta está centrado en la 'Música acuática' de Händel, una de las obras musicales más célebres del barroco. El conjunto especializado en instrumentos de época, bajo la dirección del clavecinista Laurence Cummings, cierra el ciclo de dedicado a la Música Barroca de esta edición junto a la soprano Katherine Watson. Además de una selección de la suite nº 1 en Fa mayor de la obra de Häendel, el programa incluye varias arias y suites del compositor alemán y la Obertura en Fa mayor. TWV 55: F3 del también autor barroco Georg Philipp Telemann.

La Orchestra of the Age of Enligthenment (OAE) nació hace tres décadas de la unión de un «inquisitivo grupo de músicos londinenses» que querían arrojar fuera todos los convencionalismos. Se comprometieron a mantener el cuestionamiento, la adaptación y la innovación a lo largo de toda su trayectoria, y los instrumentos originales se convirtieron sólo en un elemento en la búsqueda de autenticidad.

La música barroca y clásica se convirtieron en la línea básica del amplio tejido de su repertorio. La orquesta está vinculada con reconocidos directores con los que ha mantenido una estrecha relación: figuras como sir Simon Rattle, Ivan Fischer, Mark Elder o Vladimir Jurowski.

Agenda del Festival Hoy. Palacio de Festivales Sala Argenta. A las 20.30 horas, Orchestra of Age of Enligthenment. Katherine Watson, soprano y Laurence Cummings, clave y director. Telemann y Haendel. Hoy. Marcos Históricos. Isla Iglesia de San Julián y Santa Basilisa · Isla · 20.30 horas. Air Dúo. Luis Casanovas, clarinete. Marina Sierra, piano.Programa: Schumann, Poulenc, Lutoslawski y Brahms. Mañana. Marcos Históricos. Loredo Santuario de Nuestra Señora de Latas A las· 21.00 horas. Ars Poliphonica. 'La música de los días'. Escuelas inglesa, franco-flamenca, española e italiana. Última Semana Sala Argenta · Palacio de Festivales · 20.30 horas. Martes: NDR Elbphilharmonie Orchestra Christian Gerhaher, barítono y Krystof Urbanski, directora. /Jueves: Rotterdams Philharmonisch Orkest. Yefim Bronfman, piano y Yannick Nézet-Seguin, director. Y sábado, clausura: Budapest Festival Orchestra. Christina Landshammer, soprano. Ivan Fischer, director.

Por su parte Katherine Watson, premiada con una plaza en el programa de jóvenes artistas de William Christie y Les Arts Florissants, actúa con ellos regularmente por Europa y otros lugares del mundo. Ha trabajado con un importante número de directores. En 2012 recibió el codiciado Premio John Christie del Festival de Glyndebourne por su interpretación como Hada/Ninfa en 'La Reina de las Hadas'.

Considerado como uno de los «más excitantes y versátiles» exponentes británicos en interpretación histórica, ya sea como director o como clavecinista, Laurence Cummings ha estado al frente de numerosas producciones de ópera y dirige regularmente a English Concert.

Air Dúo, en los Marcos

Obras para piano y clarinete de Schumann, Brahms, Poulenc, Lutoslawski enmarcan la presencia del clarinetista Lluís Casanova y la pianista Marina Sierra, finalistas del Concurso de Música de Cámara Ecoparque de Trasmiera, que actúan hoy en Isla. El ciclo de Marcos Históricos incluye en su programación la presentación de Air Dúo en la iglesia de San Julián y Santa Basilisa, en un recital que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Arnuero.

Lluís Casanova comenzó su actividad concertista como solista interpretando el concierto de Mozart con la Joven Orquesta de las Comarcas de Girona.

Ha formado parte de la Academia de la Mahler Chamber Orchestra y actualmente colabora de forma habitual con la Sinfónica Camera Musicae y con el Metropolitan Clarinet Quartet.

La actividad concertística de Marina Sierra la ha llevado a diversas salas de los Países Bajos, Inglaterra, Francia, Italia y España, presentándose como solista y en distintas agrupaciones. Desde el pasado año forma dúo estable con el clarinetista.