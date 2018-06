«Solo tenemos el ahora, lo demás es mentira»

Tenía 22 años y esa rabia de los jóvenes rockeros. Actitud y pose. Pero también canciones. Así despuntó hace tres años Isma Romero, con 'Antes de que esté prohibido'. Y regresa ahora con 'Luminiscencia', un disco recién publicado en el que arropa sus composiciones con más instrumentación para seguir reflejando la forma en la que ve la vida pasar. El mismo sabor añejo de alguien que ya no es un novato.

Esta noche, el valenciano mostrará el resultado en la Sala BlackBird, a partir de las 20.30 horas.

- ¿Luminiscencia refleja un estado vital?

- Tiene que ver con las cosas a las que les he dedicado todo mi tiempo en estos dos últimos años; la vida, los sueños y el amor.

- ¡Casi nada!

- Es algo tan obvio que lo tenemos delante y se nos escapa de la mano. Quería un título que resumiera ese concepto. En el significado de esa palabra, juntaba todos los ingredientes; es el poder que tiene un cuerpo de emitir luz e siempre ir hacia delante.

- ¿Cuánto tiempo le ha llevado reunir estas diez canciones?

- Un año y poco. Me puse a componer a mitad del disco anterior. En el siguiente año (2016) compuse parte del disco y entramos a grabar.

- ¿Es posible que las canciones estén 'más vestidas' que en el disco anterior?

- Sí. La verdad es que quería mucho piano, guitarras muy cuidadas, buscando sonido de banda amplia a lo americano. Estaba todo muy pensado. He vuelto a contar con los músicos que me acompañan desde hace años, de Valencia y Madrid. Quería que todo tuviera su protagonismo.

- ¿Cuál ha sido el criterio para elegir a esos músicos?

- La verdad es que ha sido de forma natural. Me apetecía hacerlo. Tenía que grabar un disco con mis amigos.

- ¿Y para grabar con Nigel Walker?

- ¡Con Nigel no me lo esperaba tan pronto! Es una persona que elige con quien trabaja, tiene un filtro. A mí me encanta lo que hace y a él le gustó lo que le plantee. Los astros se juntaron.

- Entonces, ¿está satisfecho con esa unión?

- Está incluso por encima de lo que esperaba

- Canta que 'Quizá existen héroes'. ¿Quienes son los tuyos?

- Los héroes de mi vida son mis padres, mis abuelos, mi novia, la gente más cercana.

- ¿Y 'Carlota', la protagonista del primer single de este disco, existe?

- Sí que existe (ríe).

- La canción logró en apenas un par de semanas tras su estreno más de 70.000 reproducciones. ¿Cómo vive ese éxito 'digital'?

- Eso fue sin esperarlo. Lanzamos el tema en verano, sin promoción y fue viral en un mes. Estas cosas las vives de una forma muy bonita; una canción que ha conectado y ha logrado llegar a la gente, es es lo que queremos.

- Mantiene esa visión de sus inicios; usted solo hace canciones y es el público quien decide qué hacer con ellas

- Así es. La gente es la que decide si te hace grande a consecuencia de tu trabajo. Cuanto a más gente llegue, mejor. Y yo feliz.

- ¿Ha habido muchas decepciones en este trayecto?

- No me gusta llamarlo así, sino aprendizaje. Siempre buscamos que la vida sea todo recto y perfecto. Tenemos las tristezas tan presentes como algo negativo que no vemos que también son buenas para seguir adelante. Es también la filosofía del disco. Estos años me han venido muy bien para seguir evolucionando.

- ¿En qué cree que se ha curtido más?

- En la paciencia. Es una virtud el ser humano no ha terminado de desarrollar.

- Vivimos en el mundo de la inmediatez

- Así es, cada vez vivimos más rápido y lo queremos todo ya. Y no, la vida no es eso. Hay una frases que encabeza estos años; vivimos con la seguridad de creer que mañana vamos a estar aquí y tendremos por delante todos los planes que queremos cumplir y eso es una bonita mentira. No tenemos todo controlado ni vamos a seguir aquí. No sabemos nada de la vida. Lo unico que tenemos es ahora. Lo demás es una mentira, pero nunca hay que dejar de soñar.

- En todas sus canciones de 'Luminiscencia' aparece el tiempo pasado y futuro como una constante. ¿Le da muchas vueltas a eso?

- Estoy revisando y creo que en todas digo la palabra 'vida'. Me gusta fijarme mucho, porque me siento un niño de diez años que está ahí con su guitarra y sus juguetes. No quiero perder esa magia. Cuando pasan más años, me sorprendo y me quedo a ver la vida. Va con mi forma de ser

Admirador confeso de Tom Petty, ¿qué sintió con su desaparición?

- Me pilló en el sofá de mi casa y no me lo creía. Escribí a varios amigos pensando que aún no era posible. Definitívemente fue así y lloré bastante. Ni siquiera llegue a verle pero sentías que formaba parte de ti. Las bandas nunca mueren, como decía Fito hace poco. Tom Petty seguirá ahí para siempre. Era una sensación muy extraña. Ya ha pasado a ser historia. Los músicos ya no están, pero estarán siempre.

¿Le gusta imaginarse con una carrera tan larga y exitosa?

- No te voy a decir que no (ríe). No se trata de falta de humildad, sino de que si lo logro pues maravilloso. Sería muy bonito. Es algo que buscamos. Estamos aquí para eso y el que diga lo contrario miente.