Trabajos en uno de los futuros espacios expositivos de Faro Santander. Javier Cotera

Nacen las Ayudas a la Producción Faro Santander, destinadas al arte de Cantabria

La Fundación Banco Santander pone en marcha mañana la primera edición, cuyo programa se desarrollará entre febrero y junio de 2026

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:58

Los trabajos del edificio que albergará el proyecto Faro Santander asoman a su final. Las obras en el antiguo inmueble del Paseo de Pereda concluirán ... en enero y se espera abrir las puertas en junio de 2026. En paralelo a esta última fase ya van conociéndose iniciativas y planteamientos de futuro. El director del nuevo equipamiento cultural para la ciudad, Daniel Vega, mantuvo precisamente esta semana sus primeros encuentros institucionales. En este contexto, la Fundación Banco Santander lanza ahora su neófito programa de ayudas a la producción para artistas de Cantabria. En la comunidad es notoria la existencia de una notable densidad de agentes culturales, una red activa de creadores y una producción artística diversa. Dado este terreno fecundo, surge la necesidad de «un programa sostenido en el tiempo que se dirija específicamente a acompañar la creación contemporánea en el ámbito local, para impulsar el desarrollo de trayectorias artísticas que necesitan de infraestructuras y que apoyen también los procesos, además de los resultados».

