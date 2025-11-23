Nacen las Ayudas a la Producción Faro Santander, destinadas al arte de Cantabria

Los trabajos del edificio que albergará el proyecto Faro Santander asoman a su final. Las obras en el antiguo inmueble del Paseo de Pereda concluirán ... en enero y se espera abrir las puertas en junio de 2026. En paralelo a esta última fase ya van conociéndose iniciativas y planteamientos de futuro. El director del nuevo equipamiento cultural para la ciudad, Daniel Vega, mantuvo precisamente esta semana sus primeros encuentros institucionales. En este contexto, la Fundación Banco Santander lanza ahora su neófito programa de ayudas a la producción para artistas de Cantabria. En la comunidad es notoria la existencia de una notable densidad de agentes culturales, una red activa de creadores y una producción artística diversa. Dado este terreno fecundo, surge la necesidad de «un programa sostenido en el tiempo que se dirija específicamente a acompañar la creación contemporánea en el ámbito local, para impulsar el desarrollo de trayectorias artísticas que necesitan de infraestructuras y que apoyen también los procesos, además de los resultados».

La Fundación Banco Santander, teniendo en cuenta esta proyección, pone en marcha las denominadas Ayudas a la Producción Faro Santander, un programa destinado a apoyar a artistas y colectivos artísticos de Cantabria. Además del apoyo económico, los artistas contarán con «un acompañamiento profesional de cinco meses de duración generando un espacio de trabajo colectivo que fomente la experimentación, la investigación y la construcción de comunidad artística en el territorio». Ese acompañamiento profesional incluye, asimismo, «talleres colectivos y sesiones de mentoría individual con profesionales invitados, así como un seguimiento continuado por parte del equipo de coordinación».

La convocatoria persigue principalmente dos objetivos: «Por un lado, ofrecer espacios críticos para el desarrollo de la práctica artística, incorporando miradas externas que enriquezcan los procesos de creación; por otro, fomentar un sentido de comunidad a través de encuentros regulares, propiciando la formación de un grupo de apoyo continuado en el que los artistas puedan sostenerse mutuamente». A través de la iniciativa se concederán cuatro ayudas individuales de 10.000€ para el desarrollo de proyectos artísticos en el ámbito de la creación contemporánea. El programa se abre mañana lunes y podrán presentarse los proyectos hasta el 22 de diciembre a través de la web de Fundación Banco Santander. Su actividad se desarrollará en Cantabria entre febrero y junio de 2026.

En todos los programas de la Fundación se plantea crear redes de colaboración con el tercer sector para afrontar los principales desafíos globales. Las propuestas están agrupadas en tres líneas de actuación: «El fomento de la cultura como herramienta para entender el mundo que nos rodea, la acción social para facilitar el progreso de los colectivos vulnerables y la educación y el emprendimiento como motor de la sociedad».