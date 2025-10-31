El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Emma Hidalgo se ha hecho un nombre en la escena underground de Bélgica DM

Nena Planeta, el proyecto de Emma Hidalgo, llega al ciclo Jóvenes Intérpretes del Casyc

La intérprete cántabra, que reside en Bruselas, fusiona jazz, rap y música electrónica en un concierto que tendrá lugar hoy y que refleja su búsqueda de una identidad sonora

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Entre la electricidad del violín y el pulso sincopado del rap late la voz de Emma Hidalgo, una artista que ha hecho de la fusión ... su territorio natural. Esta tarde, a las 19.30 horas, la joven intérprete de Cabezón de la Sal presenta en el Casyc su proyecto Nena Planeta, dentro del ciclo Jóvenes Intérpretes que impulsa la Fundación Caja Cantabria para visibilizar el talento emergente de la región. Será un concierto en el que tradición y vanguardia se dan la mano, un viaje musical que va de los conservatorios de Cantabria a las jam sessions de Bruselas.

