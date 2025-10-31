Nena Planeta, el proyecto de Emma Hidalgo, llega al ciclo Jóvenes Intérpretes del Casyc

Entre la electricidad del violín y el pulso sincopado del rap late la voz de Emma Hidalgo, una artista que ha hecho de la fusión ... su territorio natural. Esta tarde, a las 19.30 horas, la joven intérprete de Cabezón de la Sal presenta en el Casyc su proyecto Nena Planeta, dentro del ciclo Jóvenes Intérpretes que impulsa la Fundación Caja Cantabria para visibilizar el talento emergente de la región. Será un concierto en el que tradición y vanguardia se dan la mano, un viaje musical que va de los conservatorios de Cantabria a las jam sessions de Bruselas.

Nena Planeta nació precisamente allí, en 2024, cuando Emma, tras completar su formación clásica en Cantabria y Asturias, se trasladó a la capital belga para continuar sus estudios de jazz en el Conservatorio Real. En ese cruce de caminos conoció al guitarrista Nicolas François y al teclista Mathis D'Alimonte, con quienes empezó a experimentar en sesiones abiertas de groove y hip-hop. De esos encuentros espontáneos surgió una química inmediata y el deseo de explorar un lenguaje propio, donde las letras, la improvisación y la textura instrumental convivieran con libertad.

Jóvenes intérpretes Protagonista La cántabra Emma Hidalgo presenta su proyecto Nena Planeta hoy, a las 19. 30 horas en el Casyc.

Organiza Fundación Caja Cantabria.

Entradas Precio 10 euros. Se pueden adquirir en unientradas.es o en taquilla

«Podemos describir nuestro espectáculo como una mezcla entre la música producida y el directo», explica. En el escenario, su violín se convierte en una voz más: interviene en momentos precisos -introducciones, interludios o respiraciones sonoras-que aportan un aire camerístico y poético a un conjunto dominado por sintetizadores, guitarras eléctricas y bases rítmicas de clara raíz urbana. «Queremos que el oyente recorra un set que refleje la vida misma, con momentos más intensos o más relajados, más alegres o más difíciles».

Las letras de Nena Planeta hablan de experiencias personales, de la dureza de abrirse camino en otro país, de la autoestima, la precariedad y también del amor y la esperanza. Una voz femenina joven y sin filtros que encuentra en la música un espacio de autenticidad y de afirmación. «Cuento cómo es mi vida aquí, en Bruselas, en un país tan diferente, los problemas de autoestima o lo duro que es trabajar en mil cosas a la vez para seguir el sueño de la música», resume la artista.

Sus influencias van de Kendrick Lamar a Kali Uchis, pasando por Flowklóricos o Doechii, pero el sello de Emma Hidalgo es inconfundible: una mirada personal que hace del violín un instrumento de expresión contemporánea y del rap un vehículo emocional.

La combinación del timbre clásico con la cadencia del hip-hop, aderezada por el lirismo del jazz, da lugar a un sonido reconocible y, sobre todo, honesto.

La historia de Nena Planeta tuvo un punto de inflexión a comienzos de 2024, cuando Emma Hidalgo grabó su primera canción de rap, casi por juego. «La grabé con un amigo del conservatorio por pasar la tarde de un domingo», contaba entonces en una entrevista para El Diario Montañés. Subieron el tema a las redes y el eco fue inmediato: «Mucha gente me animó a salir a rapear porque habían visto el vídeo». Desde entonces, su nombre empezó a circular por las jam sessions de Bruselas, dond fue encontrando su espacio y su voz. En octubre, publicó en plataformas su primer tema, Painful 2 Remember. Con esa mezcla de instinto, talento y trabajo constante, Emma Hidalgo regresa hoy a su tierra para compartir el fruto de su búsqueda artística.

El ciclo Jóvenes Intérpretes acoge esta propuesta junto a las de otros músicos emergentes de la región, desde el violonchelista Guillermo García Gamaza o el oboísta Jorge Ortiz Jaén, hasta las Pandereteras de Ruente.