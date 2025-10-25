Una novela de Ramón García Mateos, del sello cántabro Valnera, Premio de la RAE

«Una obra tan emotiva y tan bien escrita, que su edición resultaba imprescindible para preservar la memoria de aquellos años, de aquellos pueblos, de ... aquel vocabulario…». Así definía el escritor y editor Emilio Pascual la novela 'Cuando el mundo se llamaba Cerralbo', de Ramón García Mateos. Su visión de lector privilegiado anticipó la calidad y la forma de mirar el mundo ratificada y reconocida ahora con una de las grandes distinciones nacionales: el Premio Real Academia Española, en su vigesimosegunda edición. El libro vio luz a finales del pasado año en el veterano sello editorial cántabro Valnera de Jesús Herrán, Angeles de la Gala y José Ramón Sánchez. El jurado destacó «su maestría al recrear un mundo rural ya desaparecido, a través de los testimonios orales y por la recuperación del lenguaje». El premio cuenta con una dotación económica de 25.000 euros. La comisión estuvo formada por el director de la RAE y presidente del jurado, Santiago Muñoz Machado; Víctor García de la Concha; Darío Villanueva; Carme Riera; Aurora Egido; Paloma Díaz-Mas y Pedro R. García Barreno (secretario).

El premio, que se entrega junto con una medalla conmemorativa, galardona «aquellas obras de creación literaria y de filología escritas originalmente en español y publicadas en primera edición en el año inmediatamente anterior al de la concesión del premio», como este título que forma parte del catálogo de Valnera, sello que precisamente publica estos días nuevos títulos.

Cuando el mundo se llamaba Cerralbo RAMÓN GARCÍA MATEOSEd. Valnera. Cubierta: Maite Niebla. Colección: Valnera Literaria 40. Páginas: 288. Precio: 20.00 euros.

En 'Cuando el mundo se llamaba Cerralbo', García Mateos recrea literariamente ese pueblo salmantino, que agiganta en el recuerdo –donde el tiempo se ensancha y se detiene– «hasta elevarlo al territorio mítico de Macondo o Tomelloso o Castroforte do Baralla o Paniceiros... «Presente y pasado, juventud y vejez, madurez e inexperiencia, vida y muerte se mezclan en esta novela formando un todo». Su trama, sencilla, transcurre en un pueblo castellano de los años sesenta, Cerralbo, cercano a la raya con Portugal, que sigue anclado en sus historias, sin dejar por ello de mirar hacia el futuro. «Un mundo muy reciente, aunque nos parezca lejano, que ha formado parte de nuestra educación sentimental, cuando la palabra era el eje vertebrador que nos cimentaba como grupo», como apuntaba certero el editor Jesús Herrán. Es la historia de cuatro muchachos, aún en pantalones cortos, que descubren el mundo en Cerralbo: «La vida y la muerte bordadas en la boca».

El salmantino Ramón García Mateos (1960) es autor de una docena de libros de poemas, tres libros de relatos, un dietario y una novela. Sus poemas han aparecido en distintas antologías y revistas, tanto en España como en el extranjero. Tiene en su haber premios como el Blas de Otero, el Ciudad de Salamanca, el Premio Iberoamericano de Poesía (Honduras) o el Premio Internacional Ciudad de Castelo Branco (Portugal). Su libro 'Baza de copas. Ajuste de cuentas' obtuvo el Tiflos de cuentos. Ha publicado numerosos trabajos de investigación, centrados especialmente en el análisis de la relación literatura-folclore, como el libro 'Del 98 a García Lorca. Ensayo sobre tradición y literatura' Junto a Carme Riera, es el responsable de la edición crítica de la 'Poesía Completa' de José Agustín Goytisolo. Asimismo tradujo al castellano la poesía reunida del poeta catalán Gerard Vergés: 'La raíz de la mandrágora'.