Ramón García Mateos, poeta y escritor. Michael Thallium

Una novela de Ramón García Mateos, del sello cántabro Valnera, Premio de la RAE

La obra, 'Cuando el mundo se llamaba Cerralbo', distinguida «por su maestría al recrear un mundo rural ya desaparecido»

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:44

«Una obra tan emotiva y tan bien escrita, que su edición resultaba imprescindible para preservar la memoria de aquellos años, de aquellos pueblos, de ... aquel vocabulario…». Así definía el escritor y editor Emilio Pascual la novela 'Cuando el mundo se llamaba Cerralbo', de Ramón García Mateos. Su visión de lector privilegiado anticipó la calidad y la forma de mirar el mundo ratificada y reconocida ahora con una de las grandes distinciones nacionales: el Premio Real Academia Española, en su vigesimosegunda edición. El libro vio luz a finales del pasado año en el veterano sello editorial cántabro Valnera de Jesús Herrán, Angeles de la Gala y José Ramón Sánchez. El jurado destacó «su maestría al recrear un mundo rural ya desaparecido, a través de los testimonios orales y por la recuperación del lenguaje». El premio cuenta con una dotación económica de 25.000 euros. La comisión estuvo formada por el director de la RAE y presidente del jurado, Santiago Muñoz Machado; Víctor García de la Concha; Darío Villanueva; Carme Riera; Aurora Egido; Paloma Díaz-Mas y Pedro R. García Barreno (secretario).

