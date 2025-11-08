La nueva edición de 'En la cuerda floja' reivindica la fuerza del circo independiente

El Festival 'En la cuerda floja' vuelve a Santander del 14 al 23 de noviembre con una de sus ediciones más ambiciosas. Convertido en ... referente del circo contemporáneo en el norte de España, el certamen celebra su XIV edición bajo el lema 'Solo o contigo', una declaración de intenciones que, en palabras de su director artístico, Cristian Londoño, «pone en valor tanto a los creadores que trabajan en solitario como a las compañías formadas por dos artistas que, pese a las dificultades económicas, siguen apostando por lenguajes propios, por la investigación escénica y por mantener viva la chispa del trabajo colaborativo».

Promovido desde hace catorce años por El Café de las Artes (CdAT), con el apoyo de la Fundación Santander Creativa, el festival mantiene su espíritu de acercar el circo actual y las artes vivas a todos los públicos, trascendiendo lo convencional y convirtiendo cada edición en una plataforma para la creación y la experimentación. En esta ocasión, las funciones se repartirán por diversos espacios de Santander -la Biblioteca Central de Cantabria, Tabacalera, el propio CdAT, el Centro Cívico Juan de Santander, el Paraninfo de Las Llamas, el Centro Botín y el Palacio de Festivales-, así como en otros puntos de la región, entre ellos Castro Urdiales y Santa María de Cayón.

Elfestival Contenido Espectáculos, talleres y por primera vez el Showcase Iberoamericano de Circo, dirigido a profesionales.

Escenarios en Santander Centro Botín, Palacio de Festivales, Biblioteca Central, Centros Cívicos de Tabacalera, Juan de Santander y Cazoña Paraninfo de Las Llamas

Compañías Los artistas proceden de Cataluña, Andalucía, Valencia, Extremadura, Argentina, Canadá, Italia y Francia.

Entradas La mayoría de los espectáculos son gratuitos, para el resto adquirir en enlacuerdafloja.com.

Una de las principales novedades será el 'Showcase Iberoamericano de Circo', encuentro profesional que reunirá a más de cincuenta especialistas del sector de España, Portugal y Latinoamérica. «Queremos abrir un espacio de reflexión y de encuentro entre profesionales de ambos lados del Atlántico, para generar nuevos circuitos escénicos y proyectos conjuntos», explica Londoño. Esta iniciativa busca consolidar puentes entre Europa y América, impulsando la movilidad y la visibilidad de los artistas iberoamericanos.

La programación se abrirá el próximo viernes, día 14, con 'Pelat', del artista catalán Joan Català, en la Biblioteca Central. Esta pieza, premiada en Bélgica y reconocida por la revista 'Zirkólika', diluye las fronteras entre danza, teatro, circo y performance a partir del trabajo artesanal y la memoria. A las 19.00 horas, en Tabacalera, la compañía italo-lituana Accompany ME presentará 'À Mesure - Handle with care', un delicado diálogo sobre la fragilidad de las relaciones a través de la rueda Cyr. Y a las 20.30 horas, la compañía catalana Rauxa estrenará en El Café de las Artes 'Anónimos', propuesta poética que combina danza y circo y que fue galardonada con el Drac d'Or en la Fira de Titelles de Lleida 2024.

Ampliar El espectáculo 'Anónimos' será en El Café de las Artes Gaby Merz

El sábado 15, el argentino Federico Menini llegará al Paraninfo de Las Llamas (UIMP) con 'Llar' -hogar, en valenciano-, una obra que combina arquitectura y artes circenses para reflexionar sobre el concepto de refugio. 'Llar' fue reconocido como Mejor Espectáculo de Circo en los Premios IVC del Institut Valencià de Cultura.

El domingo 16, Rauxa regresará a El Café de las Artes con 'Una historia de lana', espectáculo que fusiona clown, marionetas, música y proyecciones, premiado también con dos Drac d'Or en Lleida.

Ya el jueves 20, el Centro Botín acogerá 'Compaña', del gallego Xampatito Pato, quien fusiona circo y marionetas en una pieza de gran carga visual. Ese mismo día, en Tabacalera, el extremeño Juan Carlos Panduro estrenará 'Salar la pena', coproducida por El Café de las Artes y parte del 'Showcase Iberoamericano de Circo', donde el cuerpo se transforma en un territorio abstracto y emocional.

Entre las citas más esperadas figura 'Toca Toc', de la compañía catalana PakiPaya, que podrá verse en una carpa que se instalará en la plaza San Martín de la Mar del 21 al 23 de noviembre. Esta obra, reconocida con el Premio Zirkólika al Mejor Espectáculo de Carpa, habla del amor y los sueños compartidos a través del cuadro aéreo, técnica inédita hasta ahora en la ciudad.

Ampliar Xampatito Pato representará 'Compaña' en el Centro Botín. Xampatito pato

El mismo viernes 21, la artista vasca Maitane Sarralde presentará en la Biblioteca Central 'Desanuda', pieza recomendada por la Red Española de Teatros, y en El Café de las Artes se podrá ver 'Ángela', de la catalana Silvia Capell-

El sábado 22 el Palacio de Festivales acogerá una 'Tarde de Circo' con artistas nacionales e internacionales y la presentación de Lolo Fernández, uno de los clowns más destacados del panorama actual. El domingo 23, la compañía gallega Trocos Lucos ofrecerá 'Tartana' en el Centro Cívico de Cazoña, y ese mismo día, a las 19.00 horas, la francesa Yifan clausurará el Festival en el Paraninfo de Las Llamas con 'Mi Ala', un espectáculo de circo poético que mezcla marionetas, danza aérea y música en vivo.

Fiel a su espíritu social, 'En la cuerda floja' mantiene su vertiente solidaria: varias funciones destinarán su recaudación a la Fundación Amara, integrada por familias de niños con cáncer. También se han organizado dos funciones escolares que permitirán la participación de más de quinientos estudiantes. El festival se completará con talleres profesionales, como 'La comedia física', impartido por la artista francesa Elise Ouvrier-Buffet, y 'El juego clownesco', a cargo de Christophe Thellier, ambos con todas las plazas agotadas.