Federico Menini presentará su espectáculo 'Llar' en el Paraninfo de Las Llamas . Gaby Merz

La nueva edición de 'En la cuerda floja' reivindica la fuerza del circo independiente

Bajo el lema 'Solo o contigo', el festival que se celebrará del 14 al 23 de este mes, apuesta por el talento de artistas que crean desde la intimidad y el riesgo y, por primera vez, reunirá a más de 50 profesionales llegados de Iberoamérica

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Festival 'En la cuerda floja' vuelve a Santander del 14 al 23 de noviembre con una de sus ediciones más ambiciosas. Convertido en ... referente del circo contemporáneo en el norte de España, el certamen celebra su XIV edición bajo el lema 'Solo o contigo', una declaración de intenciones que, en palabras de su director artístico, Cristian Londoño, «pone en valor tanto a los creadores que trabajan en solitario como a las compañías formadas por dos artistas que, pese a las dificultades económicas, siguen apostando por lenguajes propios, por la investigación escénica y por mantener viva la chispa del trabajo colaborativo».

