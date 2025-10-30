El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Foto de familia, ayer en Santander, de los representantes institucionales y de entidades privadas que configuran el Patronato. F.A.

La ópera en el centro de la Fundación Albéniz

El Patronato del Centro de Estudios Musicales de la entidad en Santander ratifica en su reunión las representaciones de 'La flauta mágica', en 2026, con Rolando Villazón como director de escena

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

Comenta

La Fundación Albéniz, a través del Encuentro de Música y Academia de Santander, y el Festival Internacional ofrecerán el próximo verano dos representaciones de ... la ópera 'La flauta mágica', del Mozarteum de Salzburgo, como ya se anticipó, con Rolando Villazón como director de escena. Y un elenco de voces de primer nivel encabezado por Javier Camarena y la dirección musical de David Afkham.

