La ópera en el centro de la Fundación Albéniz

La Fundación Albéniz, a través del Encuentro de Música y Academia de Santander, y el Festival Internacional ofrecerán el próximo verano dos representaciones de ... la ópera 'La flauta mágica', del Mozarteum de Salzburgo, como ya se anticipó, con Rolando Villazón como director de escena. Y un elenco de voces de primer nivel encabezado por Javier Camarena y la dirección musical de David Afkham.

Santander acogió ayer la reunión anual del Patronato del Centro de Estudios Musicales Isaac Albéniz, que se encarga de la gestión del conjunto de programas promovidos por la Fundación Albéniz en Cantabria. La entidad ratificó la producción lírica escenificada en 2026. La presidenta de la Fundación Albéniz, Paloma O'Shea, encabezó el acto junto a los representantes de las instituciones públicas, el consejero de Educación, Sergio Silva; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; la nueva rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López; el rector de la UIMP, Carlos Andradas -en su último acto público- y a representantes de entidades privadas que muestran su «arraigo en la sociedad cántabra y que tanta ayuda brindan al proyecto de cultura y juventud» del Encuentro de Música y Academia.

La última edición «ha sido un éxito, tanto de programación como de público. Representaba un gran desafío al comenzar una nueva era con el tándem de codirectores Márta Gulyás y Luis Fernando Pérez pero podemos estar más que tranquilos, que la continuidad y calidad está asegurada», dijo Paloma O'Shea. En cuanto al Encuentro de 2026 «la gran novedad serán dos representaciones de una ópera escenificada. Queríamos que fuera una ópera de Mozart, en la estela de aquel 'Così fan tutte 'que hicimos con mucho éxito en la primera edición del Encuentro y hemos encontrado la solución ideal: una fantástica producción de 'La flauta mágica'», remarcó.

Asimismo, avanzó que esta producción «no espera que sea puntual, y sí perdure en el tiempo con una periodicidad de tres o cuatro años, como venía celebrándose antes el Concurso de Piano de Santander». También resaltó que «se contará con la Orquesta del Encuentro. Serán 40 músicos durante 17 días entre ensayos y representaciones, un esfuerzo muy grande que no se puede asumir en solitario y necesitaremos ayuda extra del Gobierno y demás instituciones y entidades que quieran sumarse a este proyecto».