El Palacio de Festivales acoge el jazz de Something Else! y la magia de Raúl Alegría El septeto dirigido por Vincent Herring abrirá la agenda el viernes y la Gala Estrellas de la Magia se podrá disfrutar el sábado y domingo

La compañía Mag Edar, de Barcelona, reconocida con el Premio Mundial en Grandes Ilusiones, estará presente en la gala

Pilar González Ruiz Santander Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:47

Dos propuestas singulares las que este fin de semana se suman a la agenda del Palacio de Festivales. Jazz gourmet y fantasía en formato magia, desde el viernes al domingo.

Para empezar, el viernes se subirá al escenario Something else! es un septeto de músicos de primer nivel dirigido por el saxofonista Vincent Herring, que ofrecen una visión contemporánea del llamado soul jazz.

En palabras de Vincent Herring, «el grupo reúne a algunos de los mejores intérpretes de esta música eterna, capaces de disfrutarla al máximo y de presentarla con una energía verdaderamente contagiosa». Tomando el nombre de un tema de Cannonball Adderley, sus espectáculos son una celebración del género, combinando nuevas versiones de clásicos con composiciones originales, ritmos funky e improvisaciones de alto nivel creativo.

Tras deleitar al público en importantes festivales como el 'North Sea Jazz Festival', el 'New Orleans Jazz Fest', 'Exit 0,' el 'Charlie Parker Jazz Festival' y el 'Syracuse Jazz Fest', este supergrupo de jazz contará para su gira europea en otoño de 2025 con Freddie Hendrix a la trompeta, Wayne Escoffery al saxo tenor, Paul Bollenback a la guitarra, Dave Kikoski al piano, Essiet Essiet al contrabajo y Joris Dudli a la batería, siempre bajo la dirección de Vincent Herring al saxo alto.

Y el sábado y domingo, de la mano de Raúl Alegría, llega al Palacio de Festivales de Cantabria la gala internacional 'Estrellas de la magia', un espectáculo único que se celebra por todo lo alto en su quince aniversario con una edición histórica.

Los grandes maestros del arte del ilusionismo se dan cita en un mismo escenario para hacerte soñar como nunca con un espectáculo único.

Una gala internacional con números impactantes, humor, arte y emoción para toda la familia. 15 años de magia merecen una celebración a lo grande.

El reparto de la cita contará con Raúl Alegría como maestro de ceremonias, director artístico y creador del festival. Alegría es el mago cántabro más internacional. Realiza algunas de las mejores producciones de magia y circo por todo el mundo. Es el actual doble Campeón de España en grandes Ilusiones por la Sociedad Española de Ilusionismo y por el consejo Mundial FISM. El pasado año ganó el premio en los Campeonatos de Europa en Italia. Además de otros premios internacionales, como el Merlin Award, el Óscar de la magia, por la Sociedad Internacional de magos de los Estados Unidos, como el mejor escapista

Jerome Murat será el ilusionista de las dos cabezas y JunWoo representará la modernidad de la manipulación. Jandro, genial, impredecible y televisivo, el mago más premiado en el programa 'Fool Us' de Las Vegas y Luis Otero,virtuoso de la cartomagia y magia de salón, también estarán presentes, junto a la compañía 'Mag Edgar' de Barcelona, con cerca de diez integrantes, que han sido reconocidos con el Premio Mundial en Grandes Ilusiones, y cuyas propuestas están inspiradas en las películas de Tim Burton y Lucía Rivera, con nuevas ilusiones junto a Raúl Alegría.

El XV Festival Internacional de la Magia y lo Visual ha recorrido siete municipios cántabros para finalizar en la gran gala este fin de semana.