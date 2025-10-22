El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Patrimonio, humor, memoria, intimidad, románico, Santa María la Real ...se suceden en la obra. Alberto Ferreras

Peridis entrelaza novela y memorias en su nuevo libro 'El tesoro del convento caído'

El dibujante, arquitecto y y escritor cántabro publica hoy una obra, cuyo eje es «la convicción de que el patrimonio no pertenece al pasado, sino a la comunidad que lo cuida»

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:00

«Hay tesoros que solo se encuentran cuando miramos al pasado con nuevos ojos». Esta sentencia preside el nuevo libro de José María Pérez, Peridis, ... que ve la luz hoy miércoles. 'El tesoro del convento caído' (Espasa) es una narración que supone un rizo literario evocador sobre sí mismo («la novela de mi vida») y un viaje en el que están implicados los factores humanos y de su trayectoria vital, entre la iniciación y el descubrimiento de pasiones y de lugares. Del patrimonio a la escritura. Una historia que empieza como un cuento de hadas: «Hace más de setenta años, en otro tiempo y, desde luego, en otro mundo». En un pueblo muy cerca de una montaña agreste, entre las ruinas de un convento comido por los siglos y la hiedra, un niño avispado acompaña a su madre a sembrar unos surcos de habichuelas. Allí, el pequeño José María aprende la primera de una serie de lecciones que le acompañarán toda la vida: se recoge lo que se siembra. Y él, José María Pérez, «animado por un entusiasmo sin límites y una capacidad de trabajo homérica, sigue siendo un sembrador incansable».

