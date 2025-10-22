Peridis entrelaza novela y memorias en su nuevo libro 'El tesoro del convento caído'

«Hay tesoros que solo se encuentran cuando miramos al pasado con nuevos ojos». Esta sentencia preside el nuevo libro de José María Pérez, Peridis, ... que ve la luz hoy miércoles. 'El tesoro del convento caído' (Espasa) es una narración que supone un rizo literario evocador sobre sí mismo («la novela de mi vida») y un viaje en el que están implicados los factores humanos y de su trayectoria vital, entre la iniciación y el descubrimiento de pasiones y de lugares. Del patrimonio a la escritura. Una historia que empieza como un cuento de hadas: «Hace más de setenta años, en otro tiempo y, desde luego, en otro mundo». En un pueblo muy cerca de una montaña agreste, entre las ruinas de un convento comido por los siglos y la hiedra, un niño avispado acompaña a su madre a sembrar unos surcos de habichuelas. Allí, el pequeño José María aprende la primera de una serie de lecciones que le acompañarán toda la vida: se recoge lo que se siembra. Y él, José María Pérez, «animado por un entusiasmo sin límites y una capacidad de trabajo homérica, sigue siendo un sembrador incansable».

Un libro, con su peculiar estilo, bienhumorado y sabio, que contiene «una pizca de fantasía y mucho, muchísimo sentido del humor, en el que el pequeño José María, pero también el Gran Peridis, realiza un repaso vital desde su infancia rural en la montaña palentina durante la posguerra». Y sobre todo, «ofrece un homenaje a todas aquellas personas que ayudaron y se dejaron ayudar, que cambiaron su vida a la vez que participaban en la restauración de monumentos y comarcas, pero también de todo un país que por primera vez en su historia miraba al futuro con esperanza». «El tesoro no es material, sino la suma de las personas que hicieron posible este sueño hecho realidad», apunta Peridis.

Titular El tesoro del convento caído Editorial Espasa. Narrativa.

Autor José María Pérez Peridis

Género Narrativa

Páginas 408

Precio 21,90 euros

El eje vertebrador de su nueva obra es «la convicción de que el patrimonio no pertenece al pasado, sino a la comunidad que lo cuida». Peridis relata cómo el convento de Santa María la Real, abandonado durante décadas, renace gracias a la implicación vecinal, la educación y la cooperación entre instituciones y ciudadanos. «En una España que se despoblaba y en ruinas, repoblábamos lanzando un mensaje de esperanza a la sociedad rural», recuerda el viñetista y arquitecto, «se trataba de convertir las ruinas en escuelas de artesanos, que, haciendo realidad el lema de Miguel de Unamuno, llegaban cargadas de esperanza».

La novela habla de las Escuelas Taller, del monasterio y del románico que «nos reconecta con un modo de vida basado en la comunidad y el equilibrio con la naturaleza». El románico, subraya Peridis, «fue el arte de la repoblación, pero estaba siendo el arte en la despoblación y, por ello, era necesario conocer su estado de conservación cuanto antes, para poder restaurarlo, divulgarlo y convertirlo en eje de desarrollo». El libro lleva al lector hasta el «convento caído», que se convierte en símbolo del saber compartido, de la cultura como bien común. La Enciclopedia del Románico, culminación del proyecto, «representa la victoria de la cooperación frente al olvido».

Peridis, arquitecto, humorista, decano entre los colaboradores de El País, divulgador del patrimonio, creador de la Fundación Santa María, director de la Enciclopedia del Románico,impulsor de proyectos de creación de empleo, ha trazado durante más de sesenta años una prolífica obra multidisciplinar que le ha hecho merecedor de los más sonoros reconocimientos.

Ahora publica esta miscelánea de novela y memorias, que «no solo es testimonio de un trabajo de una riqueza extraordinaria que servirá no sólo para dar testimonio de un esfuerzo colectivo fuera de lo común sino para servir de reflexión y estímulo en un mundo cada vez más individualista».

Peridis, dibujante, divulgador del patrimonio cultural y escritor, además de las viñetas que publica en El País desde la fundación de ese periódico, es colaborador de programas radiofónicos y en TVE dirigió y presentó el documental 'Las claves del románico'. Doctor honoris causa por las universidades de Valladolid y Alcalá de Henares, es Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2018. Autor de diversos libros sobre humor, sátira política y divulgación de arte como 'La luz y el misterio de las catedrales' y 'Hasta una ruina puede ser una esperanza', entre otros, obtuvo el Premio de Novela Histórica Alfonso X el Sabio con 'Esperando al rey'. En 2016 publicó 'La maldición de la reina Leonor' y en 2018 culminó su Trilogía de la Reconquista con 'La reina sin reino'. En 2020 recibió el Premio Primavera de novela por 'El corazón con que vivo'. Y en s2023 publicó El Cantar de Liébana, una mezcla entre novela histórica y feel good. La pasada primavera vio la luz 'Maldito prusés,' la visión del caricaturista de un episodio histórico. El sello cántabro Valnera editó una selección de casi 500 viñetas que compila doce años del proceso catalán, a través de una dinámica y sencilla mirada con humor y didactismo.

El nuevo libro se presentará en Aguilar de Campoo, mañana jueves, a las 19 horas, en el espacio Cine Amor. El acceso será libre