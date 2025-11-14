El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

David Trueba tiene hoy una doble cita con el público en Santander RODRIGO JIMÉNEZ

David Trueba

Cineasta y escritor
«Mis personajes se escriben más con letras minúsculas que mayúsculas»

El narrador presenta hoy en los cines Embajadores Santander su película 'Siempre es invierno' y participará en la librería Gil en un coloquio sobre 'Blitz', la novela en la que se basa

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:25

Comenta

David Trueba (Madrid, 1969) llega hoy a Santander con doble cita ante el público. A las 20.00 horas presentará en los Cines Embajadores su ... nueva película, 'Siempre es invierno', una adaptación de su novela 'Blitz'. A continuación, sobre las 20.15 horas, el cineasta y escritor se trasladará a la Librería Gil, donde conversará con el público sobre ese mismo libro. Un regreso a una historia que, diez años después de su publicación, sigue interrogando sobre el amor, el paso del tiempo y la forma de salir del invierno interior.

