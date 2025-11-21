La poesía «como lugar maravilloso», eje del Premio de las Letras de Santander

Anoche, en el Casyc, se escuchó por dos veces «Viva la poesía», la primera en boca de Julio Rodríguez Suárez, ganador del Premio Internacional ... de Poesía Alegría; la segunda en la voz de Alberto Santamaría, undécimo Premio de las Letras Ciudad de Santander. Y es que la poesía marcó la que ya es la celebración literaria por antonomasia de esta ciudad y el homenaje que esta le rinde a todos los autores y sus trabajos: la Gala de las Letras que, un año más, reunió en este teatro a los ganadores de los certámenes literarios que convoca el Ayuntamiento santanderino y al premiado con el máximo galardón, un reconocimiento que este año recayó en un «renovador del lenguaje literario y de la visión crítica cultural» en un «revulsivo intelectual, estético y generacional» según señaló el jurado en el fallo. Alberto Santamaría.

El escritor, que recibió el trofeo -el premio conlleva además 5.000 euros en metálico- de manos de la alcaldesa Gema Igual, reconoció en sus palabras de agradecimiento que aunque se ha premiado a toda su trayectoria, algo por lo que se considera un «privilegiado», tiene la sensación «de estar empezando». La llamada para comunicarle el premio le hizo retroceder a sus inicios y, sobre todo, a su barrio, Candina -en el que ambienta además su primera novela 'Barrio Venecia'- «un lugar fascinante», según señaló «rodeado de fábricas, cemento, marismas, camiones y pobreza» y en el que «por algún extraño motivo» comenzó a leer libros de poesía que tal y como confesó «robaba en Pryca». Esa lectura le llevó a la escritura y a ganar su primer premio, uno muy ligado además a la Gala celebrada ayer: el José Hierro del Ayuntamiento de Santander, aunque en su caso fue el propio poeta el que le hizo entrega de ese galardón: «Algo que fue determinante en mi vida» y que le dio fuerza para seguir escribiendo.

«La poesía es un lugar maravilloso y Cantabria es el lugar para la poesía» dijo Santamaría, quien también recordó a Federico García Lorca, -«cuando se cumplen 90 años de su asesinato»- porque, como él, siente que «la poesía nace de una herida». Por último afirmó que «la poesía es un deporte de equipo» en referencia a su propia familia, una mención que también anoche se repitió varas veces en el Casyc de la Fundación Caja Cantabria.Todos los premiados tuvieron palabras de agradecimiento para las suyas. Los primeros, los ganadores de los XLIV Premios José Hierro de Poesía y Relato Breve, Iyán Rojo y Víctor Ruiz Polando, a los que también se sumó la galardonada con el accésit de poesía, Isabela Madueño Jones. Fue Marián Hierro, hija del poeta y Premio Cervantes, la encargada de entregar estos premios. También Verónica López Aranda, entregó el galardón con el nombre del suyo, Ricardo López Aranda, a Isabel Fernández González, una joven que reivindicó además «la humanidad de lo cotidiano».

La concejala de Cultura, Noemí Méndez hizo entrega del Premio Alegría de Poesía al asturiano Julio Rodríguez Suárez, quien reconoció su admiración a José Hierro y, sobre todo, el hecho de que «desde ahora en mi currículum aparezca la palabra 'alegría'».

Desde Buenos Aires, Flor Canosa, agradeció por medio de un vídeo su Premio Tristana de Novela Fantástica reivindicando también este género.

Como novedad en esta edición, que fue dirigida y presentada por Raquel Martín y que contó con la actuación de los bailarines Juan Manuel Benitez y Mar Aguiló, se hizo entrega de los premios del IX Certamen Escolar 'Dilo en buen español' a Alejandra Reda y al Colegio Miguel Bravo y también hubo un recuerdo para Ángel Sopeña que falleció este año, meses después de recibir el Premio de las Letras. Fue su nieta Alba, la que participó en ese homenaje.

Y otra novedad, esta Gala además de la alcaldesa y los concejales del Ayuntamiento de Santander, contó con la asistencia del consejero de Cultura del Gobierno de Cantabria, Luis Martínez Abad, y del delegado del Gobierno, Pedro Casares.