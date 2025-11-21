El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los premiados, junto a las autoridades y los encargados de entregar los galardones, en una foto de familia.

Los premiados, junto a las autoridades y los encargados de entregar los galardones, en una foto de familia. Roberto Ruiz

La poesía «como lugar maravilloso», eje del Premio de las Letras de Santander

El galardonado, Alberto Santamaría, recordó sus inicios y a José Hierro, en una Gala, celebrada en el Casyc, en la que se entregaron los galardones literarios de la ciudad

Rosa M. Ruiz

Rosa M. Ruiz

Santander

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Anoche, en el Casyc, se escuchó por dos veces «Viva la poesía», la primera en boca de Julio Rodríguez Suárez, ganador del Premio Internacional ... de Poesía Alegría; la segunda en la voz de Alberto Santamaría, undécimo Premio de las Letras Ciudad de Santander. Y es que la poesía marcó la que ya es la celebración literaria por antonomasia de esta ciudad y el homenaje que esta le rinde a todos los autores y sus trabajos: la Gala de las Letras que, un año más, reunió en este teatro a los ganadores de los certámenes literarios que convoca el Ayuntamiento santanderino y al premiado con el máximo galardón, un reconocimiento que este año recayó en un «renovador del lenguaje literario y de la visión crítica cultural» en un «revulsivo intelectual, estético y generacional» según señaló el jurado en el fallo. Alberto Santamaría.

