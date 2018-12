La poesía de Teresa de Jesús protagoniza hoy una pieza escénica en el Parlamento Itsaso Iribarren y Germán de la Riva son los autores del espectáculo 'Amor'. / DM Con este montaje, que combina texto, sonido y danza contemporánea, la Fundación Bruno Alonso cierra el calendario de actividades de 2008 ROSA RUIZ Santander Viernes, 28 diciembre 2018, 08:02

La Fundación Bruno Alonso de Santander cierra hoy sus actividades culturales por este año con un proyecto escénico basado en los textos de Teresa de Jesús que tendrá lugar en el patio del Parlamento de Cantabria, a las 19.30 horas. Se trata una pieza escénica híbrida que combina el texto, el sonido y la danza contemporánea. El público se acercará al mundo de Teresa de Ávila a través de la literatura, la música y sonidos relacionados con su obra. ¿Cómo será la puesta en escena? Cada espectador contará con unos auriculares a través de los cuales se verá inmerso en un tiempo y un espacio en el que se rememorará la historia, la memoria y el mundo de la santa acercándonos a ella a través del concepto de el amor.

Los autores de esta propuesta son Germán de la Riva e Itsaso Iribarren artistas escénicos y audiovisuales. En sus trabajos crean espacios de reflexión sobre temáticas contemporáneas como las relaciones laborales y familiares como en 'Just for the money' (2015); la historia de la danza 'TRIO C' (2011) o el cuerpo y los sistemas de rastreo de movimiento 'TRIO Audiovisual' (2010). De procedencia madrileña, no es esta la primera vez que estos artistas muestran uno de estos proyectos en Cantabria pues también son autores de 'Paseando Santander' una iniciativa de paseos creativos basados en la performatividad y la arquitectura.

LA PROPUESTA Título 'Amor'. Creación e interpretación Germán de la Riva e Itsaso Iribarren. Contenido Un acercamiento a Teresa de Jesús a través de la danza, el sonido y la palabra. Lugar y hora Patio del Parlamento de Cantabria (C/Alta), a las 19.30 horas.

A través de una experiencia vivencial y participativa, que tuvo lugar en julio del año pasado y que organizó la Fundación Santander Creativa, el objetivo era adentrar a los participantes en un tiempo y en un espacio para llegar a conocer en profundidad los edificios y lugares emblemáticos de la capital cántabra.

La iniciativa que traen esta tarde repite el concepto -el que los participantes completen la experiencia visual con unas explicaciones que les serán ofrecidas por medio de auriculares- pero se centra más en el ámbito poético y, sobre todo, en el mundo de Teresa de Ávila, una religiosa que supo vivir de una manera muy digna las contradicciones que suponían en su tiempo estar dentro de una Iglesia con tanto dogma y supersticiones.

En otros montajes, Germán de la Riva e Itsaso Iribarren abordan el mundo del circo, paseos por la ciudad de Madrid, la fotografía o la relación entre la familia y el trabajo.

La Fundación Bruno Alonso, entidad cultural de caracter independiente, se ha convertido desde su fundación, en el año 2002, en un foro dinámico de reflexión, estudio, divulgación, debate e investigación. A las actividades que organiza a lo largo del año en su sede, en la calle Isaac Peral, se suman también otras con otras instituciones como la que tiene lugar esta tarde en el Parlamento. Su Patronato está configurado por una treintena de personas del mundo de la cultura, la enseñanza, la ciencia, la economía, la comunicación, el derecho, la política y el sindicalismo.