La poética escultórica de Daniel R. Martín en 'Natura morta' vuelve a entrelazar su obra con Siboney

Son ya más de tres décadas de coherencia y personalidad creativa. Su singular concepción de la escultura, su diálogo con la pintura y el dibujo, ... ha sembrado los territorios diversos, áridos o propicios a la innovación, de su lenguaje poético. Daniel R. Martín (Santander, 1966) regresa ahora a la galería Siboney con sus nuevas creaciones. Trabajos que configuran una propuesta presidida una vez más por sus piezas escultóricas en torno a la naturaleza. Es la creación de «un certero francotirador que parapetado en un estudio permanece fiel al utillaje inherente a la escultura en hierro, y con el que planteó en sus inicios, formulaciones heredadas de sus maestros -Susana Solano o Sergi Aguilar- que sin duda constituyeron una referencia clave en sus trabajos de los noventa».

Bajo el epígrafe 'Natura morta' regresa hoy con esta muestra que se inaugura a las siete de la tarde y cuya exhibición permanecerá abierta hasta el próximo 8 de diciembre. Siboney es su galería de referencia desde hace ya treinta años, y en la que presentó su primera serie escultórica en el marco de un singular proyecto junto a Leire Ormaeche y Jorge Fernández Bolado ('Entretalleres', 1995). Una muestra a la que le seguirían varias exposiciones individuales, 'Celdas y Laberintos' en 2000; 'Esencia de vida' en 2006, 'Vidas paralela' en 2015 y 'A edificare hortis' en 2018.

Su anterior muestra está fechada en 2021 con el evocador título de 'Cuando nada tiene explicación todo tiene sentido'.Su trabajo ha discurrido paralelamente por museos, galerías y ferias.

Una de sus piezas públicas más reseñables, 'Esencia Procera' -que ejemplifica los ciclos de la vida, a través de la «profunda carga simbólica de una naturaleza simplificada casi objetualizada y enmascarada bajo el artificio de la pintura»-, puede verse desde 2017 en el hall del Hospital Valdecilla en uno de los principales espacios de circulación del centro. Daniel R. Martín presenta en esta ocasión una suerte de dibujos y pinturas que presenta en pared y pinturas sobre papel, realizadas con una técnica muy personal, al encontrarse encerradas bajo una serie de capas de resina, con las que el artista juega con la transparencia y cualidad traslúcida del poliéster, en las que la representación tiene tanta importancia como la materia viva que solidifica la obra. Y, junto a ellas, esculturas de suelo, en peanas y de techo.

Durante estos años ha mantenido su taller, su «espacio vital», en Soto de la Marina, que representa «un apéndice natural de su labor cotidiana», un lugar en el que el caos ampara la búsqueda formal, tal como se definió con motivo de su participación en la muestra organizada por el MAS, El Puente de la Visión en 2011.