'Natura morta' supone el regreso de Daniel R. Martín a la galería. En la imagen, 'Acer aridam'. hierro /madera patinados. DM

La poética escultórica de Daniel R. Martín en 'Natura morta' vuelve a entrelazar su obra con Siboney

El artista santanderino inaugura hoy la muestra, previsrta hasta diciembre, en la que reúne dibujos y pinturas sometidas a una técnica muy personal con su serie de nuevas esculturas

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Son ya más de tres décadas de coherencia y personalidad creativa. Su singular concepción de la escultura, su diálogo con la pintura y el dibujo, ... ha sembrado los territorios diversos, áridos o propicios a la innovación, de su lenguaje poético. Daniel R. Martín (Santander, 1966) regresa ahora a la galería Siboney con sus nuevas creaciones. Trabajos que configuran una propuesta presidida una vez más por sus piezas escultóricas en torno a la naturaleza. Es la creación de «un certero francotirador que parapetado en un estudio permanece fiel al utillaje inherente a la escultura en hierro, y con el que planteó en sus inicios, formulaciones heredadas de sus maestros -Susana Solano o Sergi Aguilar- que sin duda constituyeron una referencia clave en sus trabajos de los noventa».

