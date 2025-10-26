El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre

Medios del país galo informan de que este sábado por la noche se puso en marcha una operación de urgencia en el marco de la investigación sobre el histórico robo y la desaparición de joyas reales de valor incalculable

C.P.S.

Domingo, 26 de octubre 2025, 10:26

Comenta

El robo en el Louvre sigue centrando la atención de parte de la prensa internacional. Según medios franceses como 'Le Parisien' y 'Le Figaro', dos ... hombres han sido detenidos por la policía judicial después de que este sábado por la noche se pusiese en marcha una operación de urgencia en el marco de la investigación sobre el histórico robo y la desaparición de joyas reales de valor incalculable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control sobre un asesino en serie que vive en el País Vasco tras salir de prisión
  2. 2

    Verde y blanco... en la medida de lo posible
  3. 3 Bezana rinde homenaje póstumo al policía local Álvaro Fernández
  4. 4

    El Mercado de Puertochico, en el centro del debate
  5. 5

    Colindres presenta 25 alegaciones al PSIR de Laredo para expresar sus dudas sobre el plan
  6. 6

    «Me siento privilegiado de haber jugado en ambos equipos»
  7. 7

    Casares acusa a Buruaga de Â«chantajearÂ» a los alcaldes y de Â«hacer negocioÂ» con la salud
  8. 8

    La misteriosa muerte de Alejandro Mencía
  9. 9

    El gran cambio urbanístico de Santander, Torrelavega y Camargo llega con el tren
  10. 10 Alejandro Rivas es el rey de la velocidad en Potes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre

La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre