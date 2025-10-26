Rafael Manrique dirigirá un foro sobre incorporar «el pensamiento crítico a nuestra vida cotidiana»

Ni la negación de lo que sucede, ni la ideología, ni la religión, ni el optimismo, ni la inteligencia artificial (IA). Ninguna de estas doctrinas ... y disciplinas, según afirma el psiquiatra y doctor en Medicina por la Universidad de Cantabria (UC), Rafael Manrique, «nos salvarán del naufragio». Si lo hará, asegura este experto, el gran recurso humano: la mente. Manrique, habitual colaborador de El Diario en el suplemento Sotileza, dirigirá un seminario en Enclave Pronillo para «incorporar el pensamiento crítico a nuestra vida cotidiana».

Nuestra mente es la única capaz de crear un conjunto de narraciones, de acciones y de experiencias que, a su vez, generan intereses, deseos y valores que pueden precisamente cambiar esas narraciones, acciones y experiencias formando un pensamiento crítico que nos ayude a subsistir», explica Manrique. De este modo, para ahondar e incorporar a nuestras acciones diarias el pensamiento crítico; ese que nos permite dudar y cuestionar la verdad, el pensamiento subversivo; el que nos ayuda a rebelarnos, y el experimental, el que tiene que ver con la creación de experiencias, el especialista impartirá el seminario en la capilla de Enclave Pronillo, sede de Santander Creativa, del 10 al 24 de noviembre, de17.00 a 20.00 horas. A juicio del ensayista, «no se trata de aprender técnicas, verdades o métodos para incorporar a nuestro currículum», sino de analizar y reflexionar sobre «cómo nos desenvolvemos como seres humanos y, especialmente, como profesionales de las relaciones humanas». Las plazas son limitadas y es necesario reservar previamente. El programa del curso, dividido en siete sesiones, abordará, por ejemplo, la esencia de la creatividad crítica, la lógica, la fuerza de la racionalidad, la complejidad de la realidad, la identidad performativa o el poder de la experiencia y la seducción.

Manrique ha dirigido diversos cursos para instituciones públicas y privadas en varias ciudades de España y América Latina. En la actualidad es asesor de las actividades culturales de la Autoridad Portuaria. Entre sus títulos, 'Del gen al género', 'Subversivo' y 'La mente infinita' junto a la pedagoga Begoña Cacho. También la novela 'El gran vacío amarillo' junto a la escritora Silvia Andrés Serna.