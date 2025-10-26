El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Rafael Manrique. DM

Rafael Manrique dirigirá un foro sobre incorporar «el pensamiento crítico a nuestra vida cotidiana»

El psiquiatra y escritor, autor de ensayos sobre psicoterapia, sexualidad, viajes y cine, conducirá en noviembre este seminario en Enclave Pronillo

G. B.

Santander

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Ni la negación de lo que sucede, ni la ideología, ni la religión, ni el optimismo, ni la inteligencia artificial (IA). Ninguna de estas doctrinas ... y disciplinas, según afirma el psiquiatra y doctor en Medicina por la Universidad de Cantabria (UC), Rafael Manrique, «nos salvarán del naufragio». Si lo hará, asegura este experto, el gran recurso humano: la mente. Manrique, habitual colaborador de El Diario en el suplemento Sotileza, dirigirá un seminario en Enclave Pronillo para «incorporar el pensamiento crítico a nuestra vida cotidiana».

