Ramón García Mateos, Premio de la RAE, presenta su obra el viernes en el Aula de Cultura de El Diario

El escritor salmantino Ramón García Mateos, recientemente galardonado con el XXII Premio Real Academia Española, presentará en el Aula de Cultura de El Diario, en ... sude del Ateneo, su prsimera novela 'Cuando el mundo se llamaba Cerralbo'. La RAE distinguió esta obra con uno de los premios más prestigiosos de las letras hispanas, dotado con 25.000 euros y una medalla conmemorativa.

El jurado, presidido por el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, valoró la obra por «su capacidad para evocar un entorno y un lenguaje ya desaparecidos, destacando su calidad literaria y su profundo trabajo de recuperación de la memoria».

Y destacó la narración «por su maestría al recrear un mundo rural ya desaparecido a través de los testimonios orales y por la recuperación del lenguaje».

El galardón se concede anualmente a obras de creación literaria o de filología escritas originalmente en español y publicadas en primera edición durante el año anterior, en este caso, 2024. El Ateneo santanderino, sede del Aula, acoge el acto el próximo viernes, a las 19.30 horas.

La novela será presentada, junto al autor, por el editor Jesús Herrán (Valnera) y el escritor y crítico Javier Menéndez Llamazares. Ramón García Mateos (1960) es salmantino del pueblo de Cerralbo donde pasó su infancia. Ha vivido en Galicia ahora está afincado en y Cataluña. Profesor de Lengua y Literatura Españolas, es autor de los libros de poemas 'De una eterna voz' (1986), conjuntamente con Leopoldo de Luis, 'Triste es la tristeza' (2000), 'Lo traigo andado' (2000), 'De ronda y madrugada'(2001), 'Morfina en el corazón' (2003), y 'Como otros tienen una patria' (2007), ganador del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Salamanca. Asimismo sus versos han visto la luz en distintas antologías. Fue fundador y codirector de la revista La Poesía, señor hidalgo.

En 'Cuando el mundo se llamaba Cerralbo', Ramón García Mateos recrea literariamente ese pueblo salmantino, que «agiganta en el recuerdo –donde el tiempo se ensancha y se detiene– hasta elevarlo al territorio mítico de Macondo o Tomelloso o Castroforte do Baralla o Paniceiros o las tierras altas de Eliambroz o el condado de Yoknapatawpha».