Ramón García Mateos.

Ramón García Mateos, Premio de la RAE, presenta su obra el viernes en el Aula de Cultura de El Diario

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:42

El escritor salmantino Ramón García Mateos, recientemente galardonado con el XXII Premio Real Academia Española, presentará en el Aula de Cultura de El Diario, en ... sude del Ateneo, su prsimera novela 'Cuando el mundo se llamaba Cerralbo'. La RAE distinguió esta obra con uno de los premios más prestigiosos de las letras hispanas, dotado con 25.000 euros y una medalla conmemorativa.

