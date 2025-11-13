Raúl Alegría se enfrenta a 'El juicio del tiempo' en un fin de semana mágico

Pilar González Ruiz Santander Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:48 Comenta Compartir

Cuatro cuerdas y una llama decidirán el destino de Raúl Alegría. El mago cántabro estrenará esta tarde (20.30 horas), en la plaza del Ayuntamiento, un nuevo número de escapismo, 'El juicio del tiempo', que gira en torno al concepto de ruleta rusa. Las guadañas de cuatro metros de altura rozarán peligrosamente su cuerpo, colocado sobre una estructura con forma de cama. «No voy a estar atado a nada-explica- simplemente concentrado para esquivarlas en el último momento». Un show ambientado con estilo clásico, luz cálida, decorado con fuego y la incertidumbre como motor, en el que estará acompañado por el actor, también cántabro, Gustavo del Moral. El resultado «Será totalmente obra del azar con un final inesperado», explica el creador del show «exclusivo» que cuestiona una máxima universal: «Todos estamos programados desde que nacemos, a un tiempo de vida hasta que morimos, pero en este juego queremos romper ese factor tiempo y poner en juego la vida antes de lo esperado».

La singular propuesta será el arranque de un fin de semana en el que la fantasía tomará las calles dentro del XV Festival de la Magia y lo Visual «que inundará de actuaciones de magos internacionales toda la ciudad», como destacó la concejala de Cultura, Noemí Méndez quien hizo hincapie en la constante aportación de Alegría «que nos trae a los santanderinos los espectáculos que va descubriendo en sus viajes por el mundo».

Reconoce el director artístico y creador del ciclo, doble Campeón de España, Premio FISM europeo y galardonado con el Merlin Award, que este festival es el que más le ilusiona al cabo del año, «porque es mi cita con mi ciudad». De ahí ese mimo que se pone, por ejemplo, en ese primer número de escapismo «del que también son quince ediciones con montajes diferentes creados siempre para Santander».

Últimas entradas para la Gala 'Estrellas de la magia' El Palacio de Festivales será el escenario donde la magia se ponga a cubierto este fin de semana. A cubierto y con una espectacular respuesta: las entradas para mañana están agotadas y para el domingo (18.00 horas) quedan apenas medio centenar, por lo que los interesados tendrán que darse prisa en estas últimas horas. «15 años merecen una celebración a lo grande», defiende Raúl Alegría. Por ello celebrarán una gala internacional «con números impactantes, humor, arte y emoción para toda la familia» en la que el cántabro repetirá como maestro de ceremonias, «al frente de grandes maestros del arte del ilusionismo se dan cita en un mismo escenario para hacerte soñar como nunca».

Tras esta propuesta inaugural, mañana sábado, los ciudadanos podrán disfrutar de 8 horas de magia ininterrumpida en las principales plazas de Santander (Pombo, Atarazanas y Alfonso XIII). «Vamos a inundar la calle de magia, mimo, clown, efectos especiales, humor…», ha adelantado Alegría.

Serán montajes inéditos y espectáculos familiares a cargo de artistas llegados de diferentes partes del mundo, desde las 12.00 hasta las 21.00 horas. El Mago Roger, con su magia visual y humor irreverente. Un artista que recordará el público adulto, pues fue el mago del programa de María Teresa Campos, 'Qué tiempo tan feliz' durante mucho tiempo y que trae también un montaje que mezcla más la magia visual.

Kenneth con su técnica internacional y actuaciones en televisión y en el Magic Castle de Hollywood; Jimis Mauler, desde Cuba con un espectáculo fresco y humorístico en el que mezcla la magia y el humor a la perfección.

Karlus El Botones, con su propuesta teatral y clown; y David el Mag, referente de la magia de calle que llega por primera vez a Cantabria con su estilo personal y sorprendente con su espectáculo 'Vibra'.

Por la tarde tendrá lugar la primera función de la Gala Internacional 'Estrellas de la Magia Mundial' en la Sala Argenta del Palacio de Festivales, con la colaboración de la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria.

El público disfrutará de números inéditos interpretados por artistas de renombre como Jerome Murat, con su icónico acto de las dos cabezas; JunWoo, campeón mundial de manipulación; el televisivo Jandro, Luis Otero maestro de cartomagia y salón, Mag Edgard con su universo inspirado en Tim Burton, Lucía Rivera con nuevas ilusiones y el propio Raúl Alegría como maestro de ceremonias.

En conjunto «más de ocho horas de magia pensada para toda la familia» y con tiempo suficiente entre un espectáculo y otro para poder acudir a todos.

Durante el domingo, la ciudad continuará vibrando con espectáculos al aire libre y en distintos espacios singulares, manteniendo el carácter participativo y familiar que distingue al festival. Los artistas repetirán sus propuestas para que el público pueda disfrutar de la magia en diferentes ambientes y horarios.

Todo ello, como destaca Alegría, con la asistencia de público que llega también de fuera de Cantabria. «Esto es bueno también para para la restauración y los hoteles de de Santander», indica. «La cultura también dinamiza la economía», añadió Méndez.

Tras quince años de andadura, el Festival de la Magia y lo Visual ocupa el podio de las convocatorias de este perfil a nivel nacional, junto con Magiaaldia, en Vitoria y Hocus Pocus, en Granada. Es reconocido «entre los profesionales del mundo de la magia y las propuestas que recibimos para venir al festival cada año, son grandísimas», destaca el director.

Entre 15 y 20.000 personas participan en cada edición, sumando 245 ilusionistas internacionales, 331 actuaciones, 65 espectáculos inéditos estrenados en Cantabria y más de 4.700 reservas de hotel durante estos años.